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護理師偷拍女患者私處PO上網 衛生局啟動調查

記者卜敏正、林伯驊／嘉義15日電
嘉義聖馬爾定醫院15日發出聲明稿，說明護理師的不當作為。(記者卜敏正／翻攝)
嘉義聖馬爾定醫院15日發出聲明稿，說明護理師的不當作為。(記者卜敏正／翻攝)

嘉義聖馬爾定醫院傳出開刀房五名護理師，日前偷拍女病患私處及拍攝手術後染血紗布，上傳IG文惡搞，還無厘頭指紗布像章魚燒，問網友「要買章魚燒嗎」，嘉義市衛生局已啟動調查，5人是否違反醫療法以及護理人員法。

據了解，謝姓男護理師2年前曾將躺手術台，某女病患露私處照片貼上網，被其他人員發現後引發爭議，另韓、游、楊、張姓護理師，則是在手術室拍照，還有人將染血紗布排列後，拍照上傳kuso說「賣章魚燒」，相關不當行為經內部人真發現後，不滿他們的荒唐行徑、不尊重醫護專業、倫理向媒體爆料。

聖馬爾定醫院對5人不當行為發出聲明表示，涉案的張姓護理師僅在醫院服務3個月，已經離職3年，其貼文檔案照片並非來自聖馬醫院。

其他4名護理師為醫院現職人員，照片都是自拍上傳個人IG，非公開，只是表達對於工作的熱誠、個人分享；另謝所拍的照片為2至3年前，拍攝原因不明。院方對此將深刻檢討，也拿對相關人員調查後，提報人資單位，做適當懲處並做再教育

心臟外科翁姓醫師說明，開刀房都是無菌室，內部都有對外聯絡電話，醫護人員不能帶手機進入手術室；若有需要拍照或像婦產科生產手術家屬要求留下照片，必需經當事人和醫院同意，院方同意家屬拍照也需穿無菌衣進入，另教學要拍照攝影，也必須經當事人同意。

他更強調，在開刀房患者麻醉後，醫師在手術要靠其他人員幫忙監看 患者生命監測，怎麼有空玩手機？且患者信任醫院醫師，隱私都讓醫療人員知道，這樣做法可能對患者造成很大傷害，絕對是錯誤的。

嘉義聖馬爾定醫院傳出，護理師在手術室拍患者私處及染血紗布照片上傳網路。(記者卜敏...
嘉義聖馬爾定醫院傳出，護理師在手術室拍患者私處及染血紗布照片上傳網路。(記者卜敏正／攝影)

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