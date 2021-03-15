與前妻兩結兩離 懷疑另結新歡 妒夫殺妻後割腕

新竹縣關西鎮一名62歲陳姓男子，疑懷疑陳姓前妻有新歡，誘騙她返家後殺害。（記者陳斯穎╱攝影）

62歲陳姓男子懷疑已離婚的前妻陳姓婦人另有新歡，昨天中午誘騙陳婦返回新竹關西老家持刀殺害，隨後打電話交代女兒後事，再持刀割腕、吞安眠藥；警、消趕到時，陳婦已明顯死亡，陳意識不清送醫，暫無生命危險，警方派人戒護，進一步調查中。

據了解，陳與同年齡的前妻18歲就結婚，因陳有言語、肢體暴力行為，多年前離婚，後來一度復婚，但問題沒解決，死者受不了丈夫行為，約兩年前再次離婚，並搬離住處另行租屋，去年底向新竹地院聲請保護令獲准。

警方調查，昨天上午當保全的陳姓男子下班，通知陳婦回家一起吃飯，陳婦上午11時許進門，不到12點，陳就打電話給女兒聲稱失手「殺了你母親」。

警方接獲陳的女兒報案，趕到時發現陳婦已明顯死亡，陳左手腕有刀傷，躺在床上昏迷，身旁有安眠藥瓶及一把45公分長刀。

警方調查，昨天是家族祭祖，有六、七十名親友返鄉拜拜聚餐，有人看到陳回家脫下保全制服；案發地點雖很近，但因親友都忙著祭祖，陳又是在屋內殺妻，鄰居沒有聽到爭吵聲。

死者親友痛斥陳大膽可惡，說陳一喝酒就會性情大變，過去就有家暴 行為，死者忍受不了暴力行為才會離婚；陳一直懷疑陳婦有外遇，但根本無此事，且兩人已經離異，死者另交男友也很正常。兩人去年底為此事大吵一架，親友後來都不讓陳喝酒，就怕他誤事。

家屬說，離婚後因陳揚言「放火燒屋」，陳婦才搬出自行租屋，子女都已成年在外，沒有人目擊經過。