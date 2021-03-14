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當年空難留玄奇 行政官多買1具棺材 竟是自己用

 記者程嘉文／台北14日電
王立楨發起雙十國慶到碧潭空軍公墓在烈士墳頭插上小國旗，圖為響應民眾。（本報資料照片）
王立楨發起雙十國慶到碧潭空軍公墓在烈士墳頭插上小國旗，圖為響應民眾。（本報資料照片）

美國航太製造商洛克希德退休的旅美作家王立楨，從小就是空軍迷，他曾替唐飛、陳燊齡、陳文寬等航空界前輩著傳，是空軍圈裡小有名氣的「王老師」。這次他推出第六本「飛行員的故事」，記述政府遷台初期B-24轟炸機起飛墜毀事件，他走訪當年老眷村、請國防部查詢舊資料，終於把故事補齊，還有靈異巧合。

1949年8月某日，空軍第八轟炸大隊派出四架B-24重轟炸機，攻擊舟山群島共軍船隻。新竹跑道不足以讓B-24滿載起飛，因此先飛到台南加油掛彈再出發，但高溫影響引擎馬力與空氣浮力，兩名機長張蜀樵與秦龍藻都擔心飛機飛不起來，但國家前途命懸一線，軍人只能盡力。

張蜀樵率先起飛，一路衝到跑道盡頭，沉重的飛機剛離地就失速砸地，鼻輪折斷，機鼻著地，飛機豎直插在跑道末端。二號機已在跑道衝刺，機長劉牧雲拚盡全力，終於將飛機拉高，勉強掠過障礙物。原定第三架起飛的秦龍藻緊急呼叫塔台搶救一號機。

插在地上的B-24，張蜀樵、金治能和兩名士官金大源、李恭壽爬出機門，另四名機員位處機鼻，未能逃出，此時飛機起火，機槍子彈自動擊發，發生大爆炸，四名機員逃命方向，決定了生死：往前跑的張蜀樵與李恭壽被炸死，往後跑的金大源與金治能僥倖逃生。事後調查，轟炸機腹有裝甲阻擋爆炸威力；另一邊的機背薄薄一層鋁皮，爆炸時大量碎片高速噴濺，直擊張、李，奪去兩人性命。

張蜀樵的飛機爆炸時，在空中盤旋的劉牧雲也感受到震波。長官下令任務取消，他飛到外海將炸彈拋棄，然後飛返新竹。

奉命處理的行政官到街上替六名殉職同袍採購棺木。當時本省商人多半不會國語，得靠寫字溝通。第一家店只有四具棺材，跑了第二家店才買齊。不料第二家店送了三具到基地，原來字據的「二」字中間不知怎麼多了一點，看起來像是「三」。

老闆強調，就算是誤會可不收錢，但行業規矩，棺木出門絕不能退貨。軍方也表示，付錢沒問題，但機場裡絕不能放著一副空棺材，那是犯天大忌諱。吵了半天想出解決之道，各自負擔部分金額，將棺材捐給鄉鎮公所，收殮無名屍或貧民。

行政官連夜駕車北返，不料過於疲勞，在嘉義翻車死亡。那口棺材派上用場，到頭來，行政官居然是替自己準備後事。

政府遷台初期曾發生B-24轟炸機起飛墜毀意外，作家王立楨重現完整故事，圖為在意外...
政府遷台初期曾發生B-24轟炸機起飛墜毀意外，作家王立楨重現完整故事，圖為在意外中身亡的機長張蜀樵。（圖：王立楨提供）

美國 退休 國防部

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