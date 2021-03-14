分開31年…她憑2歲記憶一眼認出媽媽

台南市60歲萬姓婦人（右）因家暴離家31年，當年才兩歲的小女兒，如今已33歲，母女倆淚眼相認，情深令人動容。（記者吳淑玲／翻攝）

台南市麻豆區60歲萬姓婦人，31年前難忍先生家暴 ，離家之後音訊全無，四名子女被分散到各地居住，萬婦因精神有狀況，被以身分不詳安置在某機構，麻豆警分局花了幾個月過濾資料，查出萬婦真實身分，日前通知子女前往指認，當年才兩歲的小女兒，如今已33歲，一看到萬婦立刻激動掉下眼淚說，「這是我媽媽」。

麻豆警分局巡佐吳孟宇表示，萬婦2011年因在台南市區遊蕩，查無身分由社會局協助安置，他想幫萬婦找回家人，花了三個多月逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，終於查出萬婦身分，萬婦戶籍登記在台南麻豆，先生早已去世，四名子女中，有兩個兒子住桃園、兩女兒分別在台南及高雄。

吳孟宇說，他通知萬婦子女後，家住高雄的李姓小女兒，迫不及待前往與媽媽相認，他很好奇問李女，「當年妳才兩歲，怎麼確認是媽媽？」李女說「因為媽媽都沒變」，萬婦也認出李女就是自己親生女兒，一直掉眼淚，還安慰李女說「妳不要哭，不然我也想哭」，母女情深令人動容。

李女回憶小時候多次目睹母親遭父親家暴，當時精神及行為就偶有異常，最後見到母親身影是在1990年，母親在一次家暴後，就逃家不知去向，此後31年間，雖多次嘗試找尋，雖然非常思念媽媽，但總是無功而返，這次終於能與母親相認，既高興又不忍心。

萬婦表示，最近幾年在服藥穩定控制下，片段記憶有逐漸想起一些事，記得自己有四位兒女，也時常掛念他們，只是自己狀況不佳，也不清楚該如何找尋，非常感謝警察 幫忙，讓她找到子女相認。

據了解，萬姓婦人離家後，先生無力照顧小孩，四個未成年子女中，大姊出養，其他三人送往收容機構或交由姑姑照顧，四人想到母親流浪31年，難過的流下眼淚，表示會設法接回母親團圓。

法界人士指出，萬婦丈夫雖已亡，但若未離婚，婚姻關係未消滅，且大女兒自幼出養，將來若想認祖歸宗，還有收養終止等繁瑣親屬法律問題。