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遭狼父性侵36次 少女心死：無法反抗 已經習慣了

 記者曾健祐／桃園14日電
桃園一名狼父在女兒念國小三年級時就以玩遊戲為由性侵，國中時甚至是帶到汽車旅館發生性行為，檢方認為男子犯嫌明確，依少女控訴、相關證詞等，偵結依36個妨害性自主罪嫌起訴他。（本報資料照片）
桃園一名狼父在女兒念國小三年級時就以玩遊戲為由性侵，國中時甚至是帶到汽車旅館發生性行為，檢方認為男子犯嫌明確，依少女控訴、相關證詞等，偵結依36個妨害性自主罪嫌起訴他。（本報資料照片）

桃園一名狼父不顧女兒年幼，從她念國小三年級時就以玩遊戲為由性侵，一直到國中又在家、車上，甚至是帶到汽車旅館發生性行為，少女坦言「不是第一次了，就習慣了」、「不願意但無法反抗」，檢方認為男子犯嫌明確，依少女控訴、相關證詞等，偵結依36個妨害性自主罪嫌起訴他。

檢警調查，男子從女兒年僅九歲時，就首度在租屋處對她性侵，對方上國中後，他仍以每月一次的頻率，包括在家中、車上亂來，甚至在2018年9月至2020年7月間，大約每個月一次將女兒帶到汽車旅館發生性行為。

檢方訊時，男子坦承不諱，與少女指證大致相符，另有現場照片、相關親友證詞等，不過男子否認有強制性交，辯稱沒有強迫對女兒發生性行為，甚至還說「她也沒有拒絕」等語。

少女供稱，當時被爸爸帶去汽車旅館時，自己並沒有很強烈的抗拒，因為覺得不是第一次了，所以就習慣了，雖然很不願意，但也無法反抗；她還說，國小時原本和父親在玩遊戲，後來就變成性遊戲，爸爸對她性交前後，沒有威脅或利誘稱不能和別人說。

檢方認為，依現有證據雖無法證明男子有加重強制性交、利用權勢性交等罪嫌，但對未滿14歲女子性交、對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌明確，偵結總共依36罪起訴他。

汽車 旅館 性侵

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