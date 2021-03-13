夫殺妻運屍狂飆300km 棄屍再輕生

台中市陳姓男子長年與陳姓妻子感情不睦，前天凌晨與妻子大吵後，涉嫌悶死妻子，再將遺體裝入墨綠色行李箱，昨天駕車載箱至望高寮棄屍，再上吊輕生，這起雙屍命案是陳男殺害妻子後把屍體裝箱，連夜開車載往新北市再返回台中，載屍300公里後，開回到台中望高寮公園棄屍。

警方發動大批警力及搜救犬，費了一番工夫才找到兩人遺體，在車內及住家找到陳男遺書，內容提到「殺妻後再輕生」，還提到相關感情問題，檢察官今將到東海火葬場驗屍，釐清死因。

專案小組查出，陳男（65歲）有精神疾病，與陳女（44歲）感情不好，兩人前天凌晨在台中市西屯區東大路住處發生嚴重口角後，陳男涉嫌悶死妻子，再將妻子遺體裝在墨綠色行李箱內，即駕自小客車載屍外出，手法類似港男陳同佳殺害女友潘曉穎案。

陳男兒子前晚發現父母不見了，向台中市警六分局協和派出所報案協尋找人，警方查出陳姓夫妻離家前，兩人發生激烈口角，調閱陳住處附近監視器畫面，發現前天凌晨3時30分，陳男推著墨綠色行李箱駕車離家，懷疑箱內是陳女屍體，驚覺事態嚴重。

陳男犯案後開車載著妻子屍體新北、台中來回奔波300公里，前天上午先抵達望高寮停車場，一直待到晚上，之後駕車前往附近一家大賣場，購買塑膠繩及塑膠椅後，又再度返回望高寮停車場，搬運裝著妻子的行李箱，進入停車場後方的樹林內棄屍，自己再輕生。

警方除調閱沿路錄影監視器，前天深夜發現陳男車子停在望高寮夜景公園停車場，但車內未見陳男夫妻蹤影，雖出動大批警力搜山，不過因天色昏暗，並無所獲，昨清晨再入山，添加警消及搜救犬協助。

昨天上午，警方先在望高寮夜景公園停車場後方樹林，找到上吊輕生的陳男，下午在停車場附近的草叢，找到墨綠色行李箱，裡面裝著陳女冰冷的遺體，因身體無外傷，研判是窒息死亡。