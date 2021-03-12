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3度在水壺加硼砂 少女下毒害同學 嗆「可去參加她喪禮」

記者卜敏正／嘉義12日電
嘉義市傳出疑似霸凌案，何姓少女母親指控葉姓女同學三度在女兒水壺加硼砂水，沒有悔意。（記者卜敏正／攝影）
嘉義市傳出疑似霸凌案，何姓少女母親指控葉姓女同學三度在女兒水壺加硼砂水，沒有悔意。（記者卜敏正／攝影）

嘉義葉姓國二女學生與同班何姓女同學有細故糾紛，被控買硼砂加水稀釋加入何女水壺，至少三次；去年底何女經同學告知才揭發，何母報警，警方根據對話內容與雙方證詞，將葉姓少女依殺人未遂函送少年法庭。

嘉義長庚醫院腎臟科主任醫師董淳武說，硼砂在胃液酸性環境下會轉化成硼酸。硼酸具累積性，單次大量或連續攝取會引起代謝性酸血症，影響消化酵素作用，可能破壞中樞與消化系統，引起食欲減退、抑制營養吸收，導致體重減輕，嚴重者有嘔吐、腹瀉甚至昏迷休克症狀。台灣已明令禁止硼砂添加食品中。

何母說，女兒去年9月鉛筆盒被人推落，懷疑葉同學所為，請導師調查；葉等人不滿，在群組討論購買硼砂，由葉稀釋後抽入針管，上戶外課時再注入女兒水壺。小孩當天放學就全身不舒服、食欲不振，隔天想請假。

她說，葉以同樣手法至少「下毒」三次，還透過網路查硼砂毒性，和同學討論「吃一個月一定會有問題」，「可以去參加她的喪禮」，「下次要不要拿廁所水」。

何母說，女兒在校內受到莫名霸凌，身體受多少傷害沒人知道，時間過了這麼久、醫院也驗不出結果，至今體重掉了八公斤，直到去年12月底，其中一名女同學才告訴女兒，報請校方處理。

少年法庭前天開庭改以傷害罪裁處，希望雙方和解，但何姓少女母親認為女兒暴瘦八公斤，對方仍不認錯，不願和解。校方說，校長多次到何家慰問，輔導老師也介入個別輔導，葉女家長曾透過學校要向對方當面致歉，無奈何家長不接受。

「賠的錢可以捐公益！」何母直言，女兒從小體弱，這次事件後身體更差，甚至到學校不敢再喝水；校方居中調解過程，她原不想將事情鬧大，只要犯錯人誠心認錯丶真心悔改道歉，沒想到前天出席少年法庭，法官希望雙方盡快和解，但對方家長說，「針筒稀釋硼砂照片」是網路下載，這代表對方完全不認錯，她決定不再隱忍。

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