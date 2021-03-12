性侵分屍還想出書 華山案兇手：賺個一桶金

華山分屍案兇嫌陳伯謙。(本報資料照片)

射箭教練陳伯謙涉性侵 高姓女學員後勒斃分屍，一審判死刑，二審改判無期徒刑，最高法院發回更審，高院 更一審審理中。民事部分，死者父母求償喪葬費和精神慰撫金，台北地方法院昨判陳伯謙應賠死者父母共1401萬餘元台幣（約49萬美元），可上訴。

這起震驚社會的「華山分屍案」，法官認為刑事審理認定陳伯謙性侵、殺害高女屬實，應負賠償責任。高女年僅30歲，被殘忍殺害，分屍棄置荒野、屍骨不全，父母喪女之痛不言可喻。

再者，一審時辯護人聲請勘驗陳伯謙在看守所與友人會客錄音內容，陳言語輕率，稱「能不能出一本書，賺個一桶金」、「出書應該會紅，變態殺人魔的心情自白」，還想出版書籍牟利，毫無悔過之心。

高女父母主張，陳伯謙2018年6月1日凌晨趁女兒在「野居草堂」酒醉昏睡，性侵後勒斃，殺人後將屍體連衣肢解，騎車載往陽明山棄屍，家屬承受白髮人送黑髮人的痛苦，依法請求損害賠償。

陳伯謙抗辯，仍稱案發前見高女與一名自稱「Eric」男子聊天，事後他打開男子遺留在草堂的箱子驚覺高女已死亡；他沒有性侵殺害高女，縱使認為他應負賠償責任，但他現除房屋外，財產不足以支應生活，認為請求金額過高。

判決指出，審酌陳伯謙犯罪情狀、高女父母所受精神痛苦，判陳應賠償高女父親台幣659萬餘元、高女母親741萬餘元，共計1401萬餘元。