我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

前空姐疑縱火 丈夫被焚：下跪道歉時妻子潑油點火

記者余采瀅／台中11日電
台中市豐原區一棟社區大樓11日清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。(圖：台中市消防局提供)
台中市豐原區一棟社區大樓11日清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。(圖：台中市消防局提供)

李姓前空姐日前指控婆婆咬人，今日清晨疑在住處縱火，楊姓丈夫及自己都燒傷。楊男全身有80%二度灼傷，從9樓住處跑到1樓呼救，妻子臉部、雙手雙腳也三度50%燒燙傷，消防人員到場後將兩人送醫，楊男與李女到院時都意識清醒，但因燒燙傷面積太大，仍有生命危險。

來源：聯合新聞網

今日上午6時6分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區社皮路一棟社區大樓發生火警，火勢已自行撲滅，現場疑似有人受傷，需派遣人車前往協助。消防人員趕抵現場，楊男意識清楚在大樓住處樓下路旁呼救，李女則燒傷在屋內浴室沖水，屋內廚房、房間都有火燒痕跡，但起火處需火調人員調查釐清，兩人皆送醫。

據了解，45歲李女與其夫38歲楊男因感情問題發生爭執後，李女疑於室內點燃汽油，造成雙方嚴重燒傷。而該名女子就是日前指控被婆婆咬傷手臂的前空姐媳婦，公婆則反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，甚至揚言要燒房子。未料前空姐今日就涉嫌縱火。

楊男表示，他在房間睡覺時被妻子叫起，妻子要他下跪道歉，但他跪下後，妻子就潑汽油點火。李女則說，她當時在屋內點火，丈夫潑汽油才會燒起來。

據指出，李女從事網拍，楊男則為臨時工，也會幫忙妻子的網拍工作，兩人相差7歲，去年4月登記結婚，兩人婚後在豐原社皮路一棟社區大樓租屋；夫妻過往互為通報親密關係暴力，最近一次互相通報時間今年2月4日，兩方皆獲核暫時保護令。

鄰居表示，兩人搬來不久，但夫妻倆經常爭吵，去年底就吵了2、3次，男子還曾揚言輕生，警方更多次查訪，住在這裡宛如不定時炸彈。

台中榮總表示，楊男到院時呼吸道有灼、燙傷，因此第一時間已為其插管，以保護呼吸道，因受有70至80%的二度灼傷，會進行清創後送進燒燙傷病房，但這麼大面積的燒傷，對預後而言是一大風險。

中山醫學大學附設醫院指出，李女有45%的二至三度灼傷，多燒傷在右側包括臉、頸部、胸部、腹部，一路到髋部，已送進燒燙傷治療中心。

台中市豐原區一棟社區大樓11日清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡...
台中市豐原區一棟社區大樓11日清晨6時許發生火警，屋內廚房和臥房都有燃燒過的痕跡。(圖：台中市消防局提供)

縱火

上一則

斷軸109天 台中捷運3‧25試營運

下一則

黑白集／防疫停賽雙標 偷懶的藉口

延伸閱讀

中國駐柏林大使館遇襲 42歲男子意圖縱火被捕

中國駐柏林大使館遇襲 42歲男子意圖縱火被捕
「隔壁住家後院有男焦屍」 羊頭灣華社離奇命案 鄰居驚嚇

「隔壁住家後院有男焦屍」 羊頭灣華社離奇命案 鄰居驚嚇
全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘

全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘
南韓千年古剎燒到剩骨架 竟是因僧侶吵架「醉酒縱火」

南韓千年古剎燒到剩骨架 竟是因僧侶吵架「醉酒縱火」

熱門新聞

台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？