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比丘尼遭性侵生子 出庭護兒曝真相

記者王宏舜／台北11日電
25歲的羅姓男子接連拿磚頭、鋸子攻擊老父，台灣高等法院依兩個傷害直系血親尊親屬罪判羅3年2月徒刑。(記者王宏舜／攝影)
25歲的羅姓男子接連拿磚頭、鋸子攻擊老父，台灣高等法院依兩個傷害直系血親尊親屬罪判羅3年2月徒刑。(記者王宏舜／攝影)

竹東羅姓男子因細故與父親爭吵，3天內兩度拿磚頭砸老父，甚至還拿鋸子揮砍父親的臉，新竹地院依兩個傷害直系血親尊親屬罪判羅4年2月徒刑。案經上訴，高等法院昨改判3年2月徒刑。

高院開庭期間，羅的生母聞訊趕來「救兒」，當庭自爆她年輕時是比丘尼，因遭羅父性侵「毀戒」才生下他，反批生父酗酒才導致父子不睦。獵奇的祕辛讓在場人都難以置信。

羅姓男子（25歲）高中肄業，持有身心障礙手冊，目前無業。2010年2月8日，羅先在家中拿磚頭毆打父親的頭部，羅父顱骨骨折、左肘挫傷。但2月10日下午，父子又口角，這回羅拿起鐵製鷹架伸降桿基座丟擲父親背部，接著再拿鋸子砍老父，羅父傷痕累累。

羅在偵訊和一審審理時，否認有殺人故意，還說當時父親拿東西砸人，他為了要防身，才會撿起地上的鋸子亂砍。新竹地院審理，發現羅在攻擊完老父後，還告訴在場的羅姓朋友說「我爸爸受傷了，趕快叫醫生」，認定他確實無弒父之意，判他4年2月徒刑。

羅上訴高院。羅說，父親曾冒用他的名義買車，但父親沒有駕照還肇事，「全部事情我背」。羅父駁稱用兒子的名義買車是因可減免牌照稅。

辯護律師表示，精神鑑定指羅有心智缺陷、精神障礙，他是因父親責罵才無法控制情緒。

羅的生母（56歲）在高院作證時自爆這孩子是因遭性侵才生下，並娓娓道來她26歲時即離婚，但與羅父不相干；她當比丘尼時，打掃庭院時被「毀戒（指遭羅父性侵）」，只好跟隨羅父生活，後來懷了孕。羅母稱因羅父酗酒，她不堪同居，還在婦產科時就帶著孩子跑了，直到孩子小學四、五年級時，兒子問「我爸爸是誰？」她才帶兒子去見羅父。

高院審理後，兩個傷害罪分別處1年、2年6月徒刑，應執行3年2月刑。羅今聽完判後，媒體詢問是否要向父親道歉？他答「無聊」。

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