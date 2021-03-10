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震撼彈！第一金證董總 同時「被請辭」

記者沈婉玉、蔡靜紋／台北10日電
第一金旗下第一金證董座葉光章(圖)、總經理陳香如9日同時被請辭。(本報資料照片)
第一金旗下第一金證董座葉光章(圖)、總經理陳香如9日同時被請辭。(本報資料照片)

公股行庫人事異動擴大，「震波」從銀行圈蔓延到證券圈。第一金旗下第一金證董座葉光章、總經理陳香如昨天也傳出請辭下台，董座職缺可望由兆豐證券總經理陳致全接任。葉光章是監委葉宜津的弟弟，也曾是宏碁創辦人施振榮女婿，此次無預警下台引發市場議論。

據了解，第一金證券董事長三年一任，葉光章任期去年3月已到期，但遲未被續約，當時證券圈已透出不尋常味道，這次第一金證董總同時請辭，更是證券圈罕見的「唱空城」。

知情人士說，葉光章的人事案「成敗都在背景」，依照政院近來的用人邏輯，凡是「政治味」太濃厚的人事案都會更加謹慎，「只要有疑慮、可能出差錯，都馬上換掉」，繼任者則偏好由基層上來的圈內人。

目前傳出第一金證董事長將由兆豐證券總經理陳致全接任，公股相關人士分析，兆豐證雖然股本大於第一金證券，但第一金證市占率、獲利較優，調派第一金證券算是「升官」。陳致全在證券圈資歷20餘年，為美國奧克拉荷馬市大學企業管理研究所碩士，有證券、期貨及跨產業領域資歷。兆豐證券在其領軍下，在金融科技創新頗多著墨。

在證券圈中，葉光章身分較為特殊，由於姊姊是前立委、現任監察委員葉宜津，使得他出任第一金證券總經理，再升至董事長以來，一直備受關注。

昨天第一金證券員工聽聞董事長、總經理罕見雙雙去職，幾乎個個都覺得「很奇怪」。宏碁老臣則透露，葉光章已經離婚，跟施振榮無關。

對此消息，葉光章低調未回應，陳香如接到求證電話時沉著地說，「不方便回應，一切由（第一金控）發言人說明。」

行政院發言人羅秉成表示，第一金證券董總確實因為個人因素，向財政部請辭，沒有「被請辭」的情事。

第一金旗下第一金證董座葉光章、總經理陳香如(如圖)9日傳出同時被請辭。(本報資料...
第一金旗下第一金證董座葉光章、總經理陳香如(如圖)9日傳出同時被請辭。(本報資料照片)

證券 美國 財政部

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