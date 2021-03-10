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黑白集／南2都子彈亂飛 綠色執政黑槍保證？

黑白集
高雄大樹區8日發生槍擊案，方姓男子因不滿與前妻房屋產權問題起糾紛，竟對著一旁勸阻的劉姓、吳姓男子開槍，導致兩人死亡。(記者邱奕能／攝影)
高雄大樹區8日發生槍擊案，方姓男子因不滿與前妻房屋產權問題起糾紛，竟對著一旁勸阻的劉姓、吳姓男子開槍，導致兩人死亡。(記者邱奕能／攝影)

高雄市真有出息，先是黃捷罷免案勞動總統率全黨應戰，前所未見；基層治安更是出頭天，1、2月重大刑案數居六都之冠，破案率倒數第一。驚人的是，高雄市不僅豪宅區有槍戰，麵包師傅家中也有黑槍，找前妻談判隨手便轟斃兩人。

陳其邁市長自誇「中央關係好」，不知是否因此之故，行政院、警政署都看不見當地黑槍。韓國瑜當市長時，直播主開槍亂三天，內政部長立馬南下坐鎮，蔡總統則喊話韓市長「要努力」；更別說，綠營議員齊聲嘴砲轟治安。這些人，怎都不再WE CARE？

被綠營握於股掌的高雄，此刻比街頭犯罪更難治的，是派系火併。菊系及湧言會正競相籌謀擴張地盤，磨刀霍霍爭食市府資源，卡位議會改選。陳其邁為求連任，得伺候好這些轎班馬伕，不知是否擔心整頓治安破壞了「地方和諧」，因而投鼠忌器？

讓子彈亂飛的，還有台南市長黃偉哲。先前沒人注意高雄治安崩壞，是台南春節後血光滔天，一周兩起黑幫火併慘死，被鄉民精算出「暴力犯罪率」全國居冠。掃黑不力的黃偉哲，也正陷於派系內鬥的連任壓力中，兩人真是難兄難弟。

南二都皆是綠到出汁的「民主聖地」，竟淪為「高譚雙子市」；蒙綠色加持的黑槍，噴出的「慶記」（子彈）連警察都不敵。

暴力犯罪 警察 內政部

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