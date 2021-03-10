麵包師開槍殺人…高雄市連5天查黑槍

方姓麵包師傅（中）涉嫌持槍擊斃兩名男子被聲押。(記者林保光／攝影)

高雄方姓男子涉嫌槍殺兩名男子致死，被捕後流淚後悔自己太衝動，昨天經橋頭地檢署聲押獲准。方是麵包師傅，擁槍殺人引起社會譁然，高雄市長陳其邁指示警方全面肅槍，高雄檢警昨天會商達成共識，全面展開查緝黑槍行動，捍衛安全。

本報系聯合報報導，陳其邁8日要求全面肅槍，高雄市警局規畫一連五天肅槍專案行動，重點查緝槍械改造工廠、私槍流向及在逃要犯。昨天首日市刑大查獲兩把手槍，正擴大溯源。

南二都治安問題不斷，行政院長蘇貞昌昨天表示，民調 顯示治安滿意度高，突發的情殺、仇殺難免，警方也已第一時間破案，但還是要有計畫地破獲犯罪集團，不管是擁槍、製槍，都要嚴予懲罰。

64歲方姓男子打算要回登記前妻名下房子，與前妻等人衝突後，回家拿槍折返，近距離開槍擊 斃吳姓男子及練唱場劉姓負責人，逃亡15小時之後落網。

方在警局一度流淚，悔恨自己過於衝動，對於槍枝來源，仍堅稱是朋友欠債押給他；檢察官認為他未吐實，昨天依殺人、殺人未遂、違反槍砲及家暴 等罪嫌，並有逃亡、湮滅證據及反覆實施家暴行為之虞聲請羈押獲准。

高雄市警局長黃明昭昨天拜會高雄、橋頭兩地檢署檢察長，請求檢方對持有具殺傷力的擁槍者一律聲押，防止再犯，並指派經驗豐富檢察官指揮偵辦涉槍案，共同打擊黑槍。雄檢檢察長莊榮松說，支持警方肅槍，指示重大刑案專組當警方執法後盾；橋檢檢察長洪信旭也說，支持警方肅槍，對槍械零容忍。