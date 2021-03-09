全台子彈亂飛！2個月10起槍擊 改造槍比機車便宜

高雄市警察局長黃明昭8日宣告即日起「肅槍」，三民警二分局隨即舉行偵破改造槍枝工廠記者會。(記者陳玫伶／翻攝)

台南、桃園、高雄紛傳槍響，雖警方迅速逮人究辦，但短短兩個月全台發生十件槍擊 案，除了黑幫「子彈到處飛」，連麵包師傅都能擁槍打死兩人，黑槍為何如此氾濫？

台南市陳姓角頭上月遭槍殺，前天凌晨具幫派 背景鍾姓男子朝桃園平鎮某小吃店連開22槍，當天傍晚高雄市方姓男子與前妻爭吵後，開槍打死兩名男子。日前，持有兩把槍的李姓綁匪在高雄市遭警擊斃，前天中午新北市警方在台北市逮捕擅於改槍的陳姓男子，搜出一把槍及36發子彈。

據統計，今年1、2月全台發生十件槍擊案，雖比去年同期減少四件，但持槍犯案28件，比去年同期增加六件，且凶殺、擄人等重大暴力案件不斷，黑槍多、治安拉警報。

資深刑警說，早期台灣 改造槍「原料」多來自可填裝火藥、具聲光效果的模擬槍，貫通槍管阻鐵就可改為具殺傷力的槍；2005年公告查禁模擬槍後，市面出現「操作槍」，外型、構造、材質與真槍相仿，同樣稍作修改就具殺傷力。

過去幾年，只要上網或到模型店「合法」購入操作槍，再讓稍具鐵工、機械背景的人利用簡單工具改造，就能變成一把改造槍，「買把改造槍5萬元台幣有找，比買機車還便宜」，是黑槍氾濫的主因。

警政署推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，提高持有改造槍刑責，並納管操作槍，去年6月10日公布施行，但操作槍販售時間已長，市面上有許多存貨，黑槍威脅仍在。

官警說，新法剛上路，幫派分子手握原有改造槍，且操作槍庫存轉入黑市，須長期掃蕩才能看出成效，「不是一帖藥吃下去就好」。