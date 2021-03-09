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愛女在韓遭酒駕撞死 駕駛判刑6年 父嘆1條命只值6年

台灣新聞組╱台北9日電
在南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死。（視頻截圖）
在南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死。（視頻截圖）

南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳去年在首爾街頭遭酒駕撞死，南韓檢方對肇事駕駛求處6年徒刑；曾以琳父親曾慶暉指「太輕了」，「一條人生就只值6年嗎？6年後出獄，我女兒的命也換不回來了」。

曾以琳是台灣衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的獨生女，她在首爾攻讀神學博士班，去年11月6日深夜在首爾江南區走路過斑馬線遭肇事者酒駕闖紅燈撞死。

中央社昨引述南韓媒體報導，曾以琳家屬的代理人在庭上說，被害者家屬對愛女命喪他鄉悲慟不已，表達家屬不願與肇事者和解，盼法院嚴懲的立場。

肇事者辯護律師主張，肇事者當時是因隱形眼鏡移位、手忙腳亂才造成憾事， 體內酒精濃度不是非常高，希望法院予以參酌；曾任雄檢檢察官的律師劉嘉凱說，若對照台灣去年類似案例的判決，酒駕致死刑期在1年半至6年半之間，南韓檢方不算輕縱，但用南韓規定來看，也不能稱為「重」。

劉嘉凱所屬的境心法律事務所整理，去年台灣各法院審理因酒精或毒品導致不能安全駕駛案，最重的案例為桃園鄧姓男子酒駕開車，撞擊路邊鐵絲圍欄、衝入草叢，造成鐵絲圍欄傾倒道路上，害路過楊姓騎士倒地不治，法院考量他狡辯拒認罪判6年半徒刑，另因涉肇逃，合併執行8年8月定讞。

南韓 台灣 毒品

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