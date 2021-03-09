我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

光寶爆內線交易 謝長廷大舅子涉案 游家獲利300萬遭查辦

台灣新聞組╱台北9日電
美商達爾公司併購敦南科技公司爆內線交易案，被告謝長廷大舅子游明昌8日赴北檢接受偵訊。(記者葉信菉／攝影)
美商達爾公司併購敦南科技公司爆內線交易案，被告謝長廷大舅子游明昌8日赴北檢接受偵訊。(記者葉信菉／攝影)

美商達爾公司併購光寶集團旗下敦南科技公司爆內線交易案，已終止交易的敦南公司前負責人宋恭源獲併購案消息，涉利用假外資賺取價差6000萬元(台幣，下同，約210萬美元)，並將消息分享給駐日代表謝長廷的大舅子游明昌，游家也獲利300萬元。檢調昨天搜索帶回宋恭源、游明昌等8人，朝違反證券交易法內線交易罪查辦，不排除強制處分。

宋恭源是台灣第一家股票上市電子公司光寶科創辦人，具歷史意義，宋恭源去年7月卸下擔任46年的光寶科董事長一職，交棒獨子宋明峰。本案被約談對象包括宋恭源、宋的女性友人單雅文，單雅文的胞妹單蕙文、香港高盛主管阮昱方及股市投資胡曼玲。

游明昌則是謝長廷妻子游芳枝的哥哥，與宋恭源一家人熟識。檢方複訊後，諭令游明昌及其妻兒王彩霞、游翔曦等3人各以100萬元交保候傳。

光寶科昨天證實檢調單位至光寶科搜索宋恭源個人辦公室，強調事件僅涉及宋恭源私人活動，對公司財務及業務無影響。

美商達爾公司2019年欲併購敦南科技公司，透過盧森堡商達爾公司、台灣達爾科技公司收購敦南公司股權，取得公司100%全數普通股股分。檢調蒐證，宋恭源與他的女性友人單雅文內用內線交易賺取價差約6000萬元。

單雅文獲悉內線消息，轉告胞妹單蕙文、香港高盛公司交易部門主管阮昱方、股市投資人胡曼玲，3人各購股賺取擬制性價差339萬元、107萬元、60萬元不等。

檢調還查出，宋恭源也將台灣達爾公司收購敦南公司計畫，透露給友人游明昌、王彩霞夫婦，由游明昌指示王彩霞、兒子游翔曦大量買進敦南公司的股票，游家人賺取不法價差約300萬元。全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

調查宋、游都住在台北市中山區大直附近社區，常相偕出境旅遊；檢調認為宋將保證獲利內線消息給游明昌，游明昌列犯罪嫌疑人偵辦。

據悉，游明昌身為光寶集團旗下金居開發董事，並不是第一次出事，早在2017年815全台大停電之際，游明昌就是中油承包商巨路的獨董，被外界直指後台很硬。

台灣 高盛 投資

上一則

綠委王定宇爆同居美女發言人 「是分租，太太也知道」

下一則

拔官拚治安？高雄被酸「慶記」之都

延伸閱讀

冷眼集╱大內宣反打臉 難道要僑胞喝10年鳳梨汁嗎?

冷眼集╱大內宣反打臉 難道要僑胞喝10年鳳梨汁嗎?
善意或陰謀？學校營養午餐「無肉」 演成法國政壇亂鬥

善意或陰謀？學校營養午餐「無肉」 演成法國政壇亂鬥
「要日本買鳳梨是賣人情」 謝長廷挨批講幹話

「要日本買鳳梨是賣人情」 謝長廷挨批講幹話
德州州際公路結冰 逾130車連環撞至少6死

德州州際公路結冰 逾130車連環撞至少6死

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29
一件高齡外遇事件引發討論。（示意圖／ingimage）

80歲婆婆外遇73歲男還變小四！媳婦上網問怎麼辦？

2021-03-01 21:19
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫