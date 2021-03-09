光寶爆內線交易 謝長廷大舅子涉案 游家獲利300萬遭查辦

美商達爾公司併購敦南科技公司爆內線交易案，被告謝長廷大舅子游明昌8日赴北檢接受偵訊。(記者葉信菉／攝影)

美商達爾公司併購光寶集團旗下敦南科技公司爆內線交易案，已終止交易的敦南公司前負責人宋恭源獲併購案消息，涉利用假外資賺取價差6000萬元(台幣，下同，約210萬美元)，並將消息分享給駐日代表謝長廷的大舅子游明昌，游家也獲利300萬元。檢調昨天搜索帶回宋恭源、游明昌等8人，朝違反證券交易法內線交易罪查辦，不排除強制處分。

宋恭源是台灣 第一家股票上市電子公司光寶科創辦人，具歷史意義，宋恭源去年7月卸下擔任46年的光寶科董事長一職，交棒獨子宋明峰。本案被約談對象包括宋恭源、宋的女性友人單雅文，單雅文的胞妹單蕙文、香港高盛 主管阮昱方及股市投資 胡曼玲。

游明昌則是謝長廷妻子游芳枝的哥哥，與宋恭源一家人熟識。檢方複訊後，諭令游明昌及其妻兒王彩霞、游翔曦等3人各以100萬元交保候傳。

光寶科昨天證實檢調單位至光寶科搜索宋恭源個人辦公室，強調事件僅涉及宋恭源私人活動，對公司財務及業務無影響。

美商達爾公司2019年欲併購敦南科技公司，透過盧森堡商達爾公司、台灣達爾科技公司收購敦南公司股權，取得公司100%全數普通股股分。檢調蒐證，宋恭源與他的女性友人單雅文內用內線交易賺取價差約6000萬元。

單雅文獲悉內線消息，轉告胞妹單蕙文、香港高盛公司交易部門主管阮昱方、股市投資人胡曼玲，3人各購股賺取擬制性價差339萬元、107萬元、60萬元不等。

檢調還查出，宋恭源也將台灣達爾公司收購敦南公司計畫，透露給友人游明昌、王彩霞夫婦，由游明昌指示王彩霞、兒子游翔曦大量買進敦南公司的股票，游家人賺取不法價差約300萬元。全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

調查宋、游都住在台北市中山區大直附近社區，常相偕出境旅遊；檢調認為宋將保證獲利內線消息給游明昌，游明昌列犯罪嫌疑人偵辦。

據悉，游明昌身為光寶集團旗下金居開發董事，並不是第一次出事，早在2017年815全台大停電之際，游明昌就是中油承包商巨路的獨董，被外界直指後台很硬。