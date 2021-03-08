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爭產攜槍找前妻理論 2男勸架枉死 兇嫌逃亡一天落網

台灣新聞組╱高雄8日電
事發現場為一處社區練歌場，平時人潮聚集。（記者張議晨╱攝影）
事發現場為一處社區練歌場，平時人潮聚集。（記者張議晨╱攝影）

64歲方姓男子與前妻簡姓婦人離異多年，屢為房屋產權問題爭吵；昨天傍晚，方到住家附近、簡婦工作的練唱場理論，兩人激烈爭執後，方氣得回家拿槍折返，練唱場負責人劉姓男子與吳姓男客人想當和事佬，卻遭方近距離連開多槍擊斃。簡婦躲過一劫，方行凶後攜械逃亡，今天上午落網。

影音來源：聯合新聞網

警方調查，方姓男子是名麵包師傅，與小五歲的簡姓婦人育有四名子女，兩人離婚18年，原仍同住，去年簡婦受不了方的家暴行為，聲請保護令後搬離。

方與簡婦為了房屋產權屢有爭執，方知道前妻平日在大樹區復興街上醮伯公祠旁練唱場幫忙，昨天傍晚前往理論，兩人吵得不可開交。方氣得騎車回家拿槍，回到現場辱罵前妻，一旁劉男、吳男上前勸架，方更加氣憤，先與吳扭打時連開多槍，再追逐劉開槍，劉、吳均中彈倒地，方行凶後騎車逃逸。

60歲吳姓男子是練唱場客人，左臉、右胸、左手虎口中三槍，64歲劉姓男子是練唱場負責人，身上有五處傷口，送醫搶救均不治。警方現場拾獲八枚彈殼、兩顆子彈。

簡婦心有餘悸說，前夫第一時間原本要針對她，她逃進練唱場鎖門逃過一劫，隔著玻璃眼睜睜看著前夫朝劉開槍，事前「根本不知道他有槍！」前夫麵包店兩年前歇業，目前沒固定工作，曾嗆聲說「一命換一命」，不會讓她好過，讓她活在恐懼中。

警方調查，方罹患癌症，親友說早年賭博負債才和簡女離婚，房屋登記簡女名下，不甘心想討回，另懷疑前妻與吳姓死者有曖昧關係，可能因此引發殺機。

當天大樹區有廟會活動，一整天鞭炮聲不停，附近店家說，聽見五、六聲槍響時「還以為是鞭炮聲」，直到救護車及大批警察陸續抵達現場，才知道發生槍擊案，「實在太可怕！」

高雄市7日傍晚發生兩死槍擊命案，躲過一劫的簡姓婦人（左）向警察局長黃明昭（右）說...
高雄市7日傍晚發生兩死槍擊命案，躲過一劫的簡姓婦人（左）向警察局長黃明昭（右）說明經過。（記者徐白櫻╱翻攝）

槍擊 警察 家暴

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