春節期間帶女人回警局過夜 副分局長丟官

台北市警察局懲處與女友人交往甚密的副分局長。（記者廖炳棋/翻攝）

台北市警士林分局副分局長張久宜，農曆春節期間與一名女性友人在辦公室共處一夜，隔天早上女性友人才離開；分局接獲檢舉調查，張承認有此事，沒有辯解，經報市警局處分，記過兩次，降調民防管制中心專員。

張久宜警大行政警察 學系、台北大學犯罪防制研究所畢業，歷任股長、多個副分局長職務，不少長官對他能力相當讚賞。他坦承沒有注意人際交往分際，斷送前途。

據了解，張久宜大年初二晚間，和友人在士林區聚餐喝春酒，結束後和一名熟識的女友人步入辦公室，隔天早上女友人才離去；分局內有員警目擊，消息傳開。

不久警界就有人四處寄檢舉信，指已婚的張久宜有不正常男女關係，士林分局長得知後要求督察單位調查，並上報台北市警察局。

經調閱分局監視器畫面，確定張的女性友人進入辦公室後，隔天才離去，不過監視器畫面沒有寢室鏡頭，無法得知兩人是否在寢室內共處。

市警局認為張久宜的行為，有違警職男女交往原則，本月5日將張久宜記過兩次，降調民防管制中心專員，職缺由北投副分局長江勛貴接任，松山分局督察組組長林岳寬調升北投警分局副分局長。