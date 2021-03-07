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繳不出錢？ 法官佛心給緩刑 被告竟然不領情…

記者曾健祐／桃園7日電
經法院宣告緩刑，通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，並定期到檢方執行科報到等保護管束。（記者曾健祐／攝影）
經法院宣告緩刑，通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，並定期到檢方執行科報到等保護管束。（記者曾健祐／攝影）

一般人涉及刑案被起訴到法院，法官會視刑度輕微，宣告緩刑，但通常會有提供勞務、繳錢給公庫等附帶條件，還有定期報到的保護管束；不少人認為，緩刑限制條件多，往返報到、不能出國讓生計受阻，主動要求撤銷緩刑，寧可直接執行留下前科，也不領情法官的佛心。

緩刑主要是對初犯、過失犯設計的措施，避免惡性輕微的人，因短期自由刑沾染獄中惡習，且緩刑期間過了，刑罰就失效，不會留下前科。多數被告在審理中會主張緩刑，若附帶條件上認為有困難，通常會要求分期付罰金、服勞役等，鮮少願意直接去執行。

桃園張姓男子因酒駕倒車撞到後方騎士，雖未釀傷亡但酒測值超標，被依公共危險罪判刑兩月，得易科罰金。法院考量張是初犯，宣告緩刑兩年並交付保護管束、支付公庫台幣1萬元（約355美元）及提供80小時勞務。

但張男沒有到地檢署執行，檢方因此向法院聲請撤銷緩刑，張向法官說：「因執行緩刑條件有困難，希望直接執行」，法院以張無履行緩刑附帶條件意願，予以撤銷。

另名簡姓男子同樣酒駕被抓，法院依公共危險罪判刑兩個月，得易科罰金，緩刑兩年，須向公庫支付台幣1萬元、提供50小時勞務。但簡男表示，因父母生病住院，必須看護照料，且經濟不佳，自己得打零工賺錢，無法遵守定期報到的保護管束，主動向檢察官要求撤銷緩刑。

還有一名男子在疫情期間散布假消息，被判罰金台幣6萬5000元，緩刑兩年，向公庫繳台幣5萬元，但他聲稱繳不出錢，主動要求撤銷緩刑，打算用服勞役折算罰金去執行。

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