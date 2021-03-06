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連標點都一樣 台鐵刊物涉抄襲委外報告

記者侯俐安／台北6日電
台鐵「台鐵資料」季刊爆出第374期「鐵道經濟與軌道觀光專刊」爆出抄襲爭議。（記者侯俐安／翻攝）
台鐵「台鐵資料」季刊爆出第374期「鐵道經濟與軌道觀光專刊」爆出抄襲爭議。（記者侯俐安／翻攝）

交通部台鐵局內部刊物「台鐵資料」季刊爆發抄襲風波。位階屬研究文獻等級的「台鐵資料」，是由台鐵內部員工投稿發表技術與學術文章，可領稿費也有助升遷；近來有一篇41頁文章，竟抄襲自台鐵的委外研究案報告，表格、圖片、文字及標點符號完全相同，連顧問公司用語「本計畫整理」都一併抄襲。

對此台鐵回應，投稿者疏忽未註明出處，但沒有貪瀆的問題。不過律師郭亮鈞直言，「引用」是指一篇文章「部分參考」別的文章，若整篇照抄，就是「抄襲」，就算沒有領稿費，抄襲卻無規範，「這就是陋習」。

台鐵內部人士透露，「台鐵資料」第374期「鐵道經濟與軌道觀光專刊」，其中一篇「淺談鐵道旅館由委外經營轉為自營品牌可行性研析」，全篇41頁幾乎一字不改，皆抄襲自台鐵2017年花350萬台幣招標委託的技術服務採購案「交通部台灣鐵路管理局鐵道旅館由委外經營轉為自營品牌可行性研析」，且未註明出處，投稿人估計可領上萬元稿費。

爆料者指出，近來政風也開始調查，但事發後投稿人、台鐵資產開發中心某專員還宣稱，負責審稿的專門委員對她說，「版權是台鐵的，抄沒問題」。

記者取得得標的野村顧問公司成果報告書，內容是包括分析國內旅館業市場，歐洲、東日本海外鐵道旅館業者營運模式及若自營的風險評估等，比對「台鐵資料」季刊，幾乎是全文抄錄，抄到連附表及圖片中的「資料來源：本計畫整理」都沒有改。

該投稿的審稿人賈姓專委表示，投稿的專員就是2017年技術服務採購案的工作小組成員，由於「台鐵資料」季刊會要求各單位投稿，該專員被抓公差，就以該建議案為提報，並獲長官同意。是否曾說過「抄沒問題」？賈反駁「怎麼可能這樣講？」

他說，當時投稿的專員有詢問他此篇是否可投稿，他認為這篇是台鐵花錢請野村做的報告，可以使用，但不能領稿費。他也向對方確認是否會有智慧財產權問題，對方說已獲長官同意，「只是署名問題，瑕疵只是沒有註明出處，政風室調查後已結案」。

投稿人主管、台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘表示，由於「台鐵資料」季刊內容各單位都要產出，因得花費很多時間，當時輪到這名專員，誤認「顧問公司撰寫的文章，是台鐵局發包出去的，本來就是台鐵局的智慧財產，放在台鐵局的季刊，沒有竊用的問題」。

劉睿紘表示，投稿的專員是被指派撰稿，因此第一時間表達不領稿費，因為本來也不是她寫的，就只節錄幾個章節投稿，事發後已口頭告誡。

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