連標點都一樣 台鐵刊物涉抄襲委外報告

台鐵「台鐵資料」季刊爆出第374期「鐵道經濟與軌道觀光專刊」爆出抄襲爭議。（記者侯俐安／翻攝）

交通部台鐵局內部刊物「台鐵資料」季刊爆發抄襲風波。位階屬研究文獻等級的「台鐵資料」，是由台鐵內部員工投稿發表技術與學術文章，可領稿費也有助升遷；近來有一篇41頁文章，竟抄襲自台鐵的委外研究案報告，表格、圖片、文字及標點符號完全相同，連顧問公司用語「本計畫整理」都一併抄襲。

對此台鐵回應，投稿者疏忽未註明出處，但沒有貪瀆的問題。不過律師郭亮鈞直言，「引用」是指一篇文章「部分參考」別的文章，若整篇照抄，就是「抄襲」，就算沒有領稿費，抄襲卻無規範，「這就是陋習」。

台鐵內部人士透露，「台鐵資料」第374期「鐵道經濟與軌道觀光 專刊」，其中一篇「淺談鐵道旅館 由委外經營轉為自營品牌可行性研析」，全篇41頁幾乎一字不改，皆抄襲自台鐵2017年花350萬台幣招標委託的技術服務採購案「交通部台灣 鐵路管理局鐵道旅館由委外經營轉為自營品牌可行性研析」，且未註明出處，投稿人估計可領上萬元稿費。

爆料者指出，近來政風也開始調查，但事發後投稿人、台鐵資產開發中心某專員還宣稱，負責審稿的專門委員對她說，「版權是台鐵的，抄沒問題」。

記者取得得標的野村顧問公司成果報告書，內容是包括分析國內旅館業市場，歐洲、東日本海外鐵道旅館業者營運模式及若自營的風險評估等，比對「台鐵資料」季刊，幾乎是全文抄錄，抄到連附表及圖片中的「資料來源：本計畫整理」都沒有改。

該投稿的審稿人賈姓專委表示，投稿的專員就是2017年技術服務採購案的工作小組成員，由於「台鐵資料」季刊會要求各單位投稿，該專員被抓公差，就以該建議案為提報，並獲長官同意。是否曾說過「抄沒問題」？賈反駁「怎麼可能這樣講？」

他說，當時投稿的專員有詢問他此篇是否可投稿，他認為這篇是台鐵花錢請野村做的報告，可以使用，但不能領稿費。他也向對方確認是否會有智慧財產權問題，對方說已獲長官同意，「只是署名問題，瑕疵只是沒有註明出處，政風室調查後已結案」。

投稿人主管、台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘表示，由於「台鐵資料」季刊內容各單位都要產出，因得花費很多時間，當時輪到這名專員，誤認「顧問公司撰寫的文章，是台鐵局發包出去的，本來就是台鐵局的智慧財產，放在台鐵局的季刊，沒有竊用的問題」。

劉睿紘表示，投稿的專員是被指派撰稿，因此第一時間表達不領稿費，因為本來也不是她寫的，就只節錄幾個章節投稿，事發後已口頭告誡。