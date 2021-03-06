台鐵只顧賣便當 工安、抄襲都小事？

台鐵內部季刊爆抄襲風波。（記者許正宏／攝影）

台鐵內部季刊爆抄襲風波，相關當事人言談中都流露「只是小事」的心態，交通部長林佳龍忙著號召買鳳梨，台鐵更要開始研發鳳梨便當；對比海端工安事故罹難者告別式，家屬哭訴沒真相，這一本小期刊的抄襲，背後代表的不僅是組織的墮落，心態更會蔓延車輛維運工安，見微知著，台鐵真以為自己是便當局？

三年前台鐵普悠瑪翻覆釀18死事件後，蔡政府分別成立「跨部會事件調查小組」及「台鐵體檢小組」，並催生「國家運輸安全調查委員會」，但體檢報告出爐後卻遮遮掩掩，運安會去年底提出最終報告，台鐵行禮如儀回覆全遭退件，台鐵鬆散的組織文化、低迷的士氣一日不改，意外恐一樁接一樁發生。

本報社論日前質疑台鐵從普悠瑪事故到海端事故改革了什麼？台鐵洋洋灑灑細數事故後，針對體檢報告提出的144項改善事項陸續落實，聲稱百年台鐵組織制度與系統設備陳舊複雜，改革工作無法到位，但在行政院和交通部督導與支持下，「改革工作已展現成效」。

諷刺的是，台鐵在普悠瑪案滿兩年時，爆發台鐵成功斷軌事件，緊接著猴硐邊坡滑落、海端站撞死自家員工，海端事故肇事原因幾乎是崇德事件翻版，疏忽、巧合也與普悠瑪肇因如出一轍，如今家屬聲淚俱下哭訴未獲真相，台鐵怎還有臉聲稱「改革見成效」？

普悠瑪事故震驚社會後，台鐵邁向公司化一度出現契機，但蔡政府始終不願正視台鐵沉痾，一本台鐵內部季刊涉嫌抄襲自肥，台鐵卻從上到下聲稱「沒領稿費、沒有瀆職」，政風調查後更以「瑕疵」為由口頭告誡結案，難怪連自家人都看不下去。

台鐵便當出色，卻事故不斷，被自家員工自嘲是「台鐵便當管理局」。海端事故至今未明，家屬淚水尚未止住，台鐵此時搭鳳梨之亂順風車，研發鳳梨菜色博版面，果真坐實「便當局」之譏，如此台鐵，旅客能安心嗎？