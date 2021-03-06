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抱怨完家庭生活…22歲選秀女歌手墜樓亡

記者蔡翼謙、王郁惠／台北6日電
新生代歌手莊凌芸5日下午在母校墜樓，送醫不治。(取材自Instagram)
新生代歌手莊凌芸5日下午在母校墜樓，送醫不治。(取材自Instagram)

自選秀節目「聲林之王」出道、年僅22歲女歌手莊凌芸，昨天下午驚傳在母校普林思頓高中育達高職部墜樓身亡，警方勘驗認為無外力介入，發現莊女生前最後一通電話，是打給男友抱怨家庭生活，懷疑為此輕生，將報請檢察官相驗遺體。

莊凌芸18歲時參加選秀節目「聲林之王」，受經紀公司發掘培訓，去年11月推出第一首單曲「下次遇見再相愛」，沒想到卻成遺作。

由於莊凌芸生前最後一通電話是抱怨家庭生活，警方除約談莊女父親，也找來男友協助查證；莊女父親驚訝向警方表示，不知道女兒會有那麼負面的想法。

單親家庭出生的莊凌芸，自小與父親還有姊姊相依為命，她今年1月在節目自揭高中被學長姐霸凌，走在路上莫名被罵「臭婊子」等粗話，更坦言當時的她根本不敢反抗，只能隱忍吞下去，甚至逃避去上學。此時鏡頭更轉到莊凌芸父親臉上，其心疼、生氣又不捨看的女兒的模樣，令人看了鼻酸。

昔日選秀節目導師林宥嘉透過經紀唱片公司表示，「非常震驚，她一直是個很努力的女孩，很遺憾」；蕭敬騰也透過經紀人表示，「不能相信，非常遺撼。」

莊凌芸昨天下午3時多被發現倒臥在校內籃球場旁，警消獲報將莊女送醫，搶救近兩小時不治。警方調查，莊女是先回母校與老師聊天，接著跑到另一棟大樓十樓墜樓，欄杆旁留有背包，消息傳出，網友紛紛在莊女社群留言「怎麼會這樣？」

莊爸爸在節目中一臉心疼地聽著莊凌芸談著被霸凌的經過。(視頻截圖)
莊爸爸在節目中一臉心疼地聽著莊凌芸談著被霸凌的經過。(視頻截圖)

社群 蕭敬騰 霸凌

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