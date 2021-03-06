打造台版特斯拉 卻爆掏空4.8億

淳紳公司董座沈瑋（右）遭控掏空四億八千萬元資產，檢方聲押禁見，法院裁定一千兩百萬元交保。(記者曾吉松／攝影)

曾發表首款電動概念車的淳紳公司，因投資研發嚴重虧損，董事長沈瑋涉透過非常規交易手法，掏空公司4億8千萬元資產，配合作帳的公司董監事團隊、財會主管幾乎全遭調查局約談，相關人員到案後均指證沈主導一切，但沈否認犯罪，台北地檢署昨依違反證交法等罪聲押禁見沈及淳紳發言人陳明煒，法院裁定沈1200萬元交保，陳100萬元交保，均限制出境。

調查局台北市處共約談12人，檢方複訊後，沈瑋妻子沈周令熊（淳紳董事）150萬元交保、女婿張子洋（董事長特助）100萬元交保；法務主管蕭彩綾、稽核主管藍靜嫻、財務長秦禮明、會計長黃淑惠、股務主管劉璧維、監察人李錦隆、獨董黃文瑞分別以50萬至100萬元交保。

沈瑋移送北檢時，面對媒體強調沒有掏空，所賺的錢全部回到公司，相信司法會還他清白；媒體詢問，那車子（台版特斯拉 ）什麼時候可以做出來？他回稱，「我暫時不要表示意見。」

淳紳首台純電動車 「Thunder Power」，2017年2月在江西省贛州完成公路路測，正式投入量產，號稱要打造台版特斯拉；2019年淳紳還宣布與裕隆簽訂合作意向書，沒多久傳出大陸製造廠營運出問題，雙方終止合作。

沈瑋與大陸廠商協議，電動車由台灣 負責研發、大陸負責生產製造，首批預計量產99台，瞄準大陸市場銷售；不過，這部台版特斯拉預訂售價，比保時捷「猛虎」還高，加上陸方對電動車有管制，車子根本做不出來，導致淳紳財務虧損。

沈瑋利用被智財局駁回的GPS專利技術，作價入股淳紳子公司香港商「昶洧」(TPHK)，使這項GPS專利技術，在未支付任何資金情況下，直接取得TPHK公司過半股權，相對讓淳紳對TPHK股權由百分百持股大幅下降。

2016至2017年，沈瑋陸續將淳紳重要研發成果及資產移轉到TPHK，並調度淳紳員工到TPHK工作，安排「代理銷售電動轎跑車、採購零組件」等非常規交易，掏空4億8千萬元獲取私人利益。

沈瑋另以特別獎金等名目，從TPHK套取淳紳6千萬元，還於2019年股東會年報，於應揭露的董事薪酬資訊上虛偽隱匿，使股東無法透過年報得知支薪情形。