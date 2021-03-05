我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

法官捲入富商案 最高法院院長哽咽道歉

記者林孟潔、王宏舜、張宏業／台北5日電
最高法院院長吳燦4日為多名法官捲入翁茂鍾案道歉，指司法人員應顧慮交往對象。(記者林孟潔／攝影)
最高法院院長吳燦4日為多名法官捲入翁茂鍾案道歉，指司法人員應顧慮交往對象。(記者林孟潔／攝影)

富商翁茂鍾和法界人士不當飲宴案件持續延燒，最高法院院長吳燦昨為有法官捲入案件重傷司法形象，鞠躬並哽咽道歉說「非常抱歉，我們沒有做得很好」；吳燦指出，「大夫無私交」，尤其司法人員，當然不是要六親不認，但應顧慮交往對象。這是翁案爆發後首度有司法首長公開致歉。檢察總長江惠民對吳燦表示佩服，也對石木欽案牽扯諸多檢察同仁「感到遺憾」，強調心情與吳燦一樣。

翁茂鍾與前公懲會委員長石木欽等司法官疑不當往來事件，被視為司法史上最大醜聞，司法院首波調查結果引發外界批評聲浪，司法院長許宗力至今仍不曾就其責任表態或表達任何歉意。司法院昨只回應，感同身受外界對司法風紀的批評與壓力，將以最嚴正的態度調查，今後會加強監督、淘汰不適任法官。

司法院與法務部持續調查翁茂鍾筆記本記載的法官、檢察官，據了解，翁被查扣的廿七本筆記本，除已曝光名單，還有多位曾任法院院長、檢察首長者，甚至有仍在位的司法高層。

吳燦認為，最高法院身為龍頭法院，最不應該爆發此事，相關報導後對最高法院傷害極大。吳燦一度哽咽地說，在此風暴當中，最高法院很多同仁仍兢兢業業，堅守在審判崗位，他對此表示敬意，但因最高法院惹起的物議，他個人身為院長，代表最高法院向全體司法同仁、外界表示歉意，「非常抱歉，我們沒有做得很好」，語畢他起身鞠躬道歉。

風暴

上一則

台經濟自由度全球排第六 歷來最佳

延伸閱讀

最高法院裁決 聖縣重開室內禮拜

最高法院裁決 聖縣重開室內禮拜
川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回

川普陣營8宗上訴欲翻轉選舉結果 最高法院全駁回
監委之子涉性侵女同志 GPS露餡遭起訴

監委之子涉性侵女同志 GPS露餡遭起訴
陪宴富商74次 前檢察長羅榮乾送監院調查

陪宴富商74次 前檢察長羅榮乾送監院調查

熱門新聞

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，「捍衛戰士」第二集「獨行俠」中主角身穿的飛行夾克，背上布章日本與中華民國旗幟遭到移除。（取材自Forum）

電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

2021-02-27 23:27
韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38
高雄六龜近年主要栽種蜜風鈴品種專攻大陸外銷市場，這種口味的蓮霧不受國內消費者青睞。（記者徐白櫻／攝影）

不止禁台灣鳳梨？高雄蓮霧下周銷往中國訂單喊停

2021-02-28 00:28
環球時報社評指，台方過去兩年先後禁華為、淘寶和愛奇藝，與美國的對華打壓遙相呼應。（本報資料照片）

台禁華為、淘寶、愛奇藝… 環時：禁鳳梨哪算牌

2021-03-02 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

華社悼念義士鄭勇 高喊「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心