法官捲入富商案 最高法院院長哽咽道歉

最高法院院長吳燦4日為多名法官捲入翁茂鍾案道歉，指司法人員應顧慮交往對象。(記者林孟潔／攝影)

富商翁茂鍾和法界人士不當飲宴案件持續延燒，最高法院院長吳燦昨為有法官捲入案件重傷司法形象，鞠躬並哽咽道歉說「非常抱歉，我們沒有做得很好」；吳燦指出，「大夫無私交」，尤其司法人員，當然不是要六親不認，但應顧慮交往對象。這是翁案爆發後首度有司法首長公開致歉。檢察總長江惠民對吳燦表示佩服，也對石木欽案牽扯諸多檢察同仁「感到遺憾」，強調心情與吳燦一樣。

翁茂鍾與前公懲會委員長石木欽等司法官疑不當往來事件，被視為司法史上最大醜聞，司法院首波調查結果引發外界批評聲浪，司法院長許宗力至今仍不曾就其責任表態或表達任何歉意。司法院昨只回應，感同身受外界對司法風紀的批評與壓力，將以最嚴正的態度調查，今後會加強監督、淘汰不適任法官。

司法院與法務部持續調查翁茂鍾筆記本記載的法官、檢察官，據了解，翁被查扣的廿七本筆記本，除已曝光名單，還有多位曾任法院院長、檢察首長者，甚至有仍在位的司法高層。

吳燦認為，最高法院身為龍頭法院，最不應該爆發此事，相關報導後對最高法院傷害極大。吳燦一度哽咽地說，在此風暴 當中，最高法院很多同仁仍兢兢業業，堅守在審判崗位，他對此表示敬意，但因最高法院惹起的物議，他個人身為院長，代表最高法院向全體司法同仁、外界表示歉意，「非常抱歉，我們沒有做得很好」，語畢他起身鞠躬道歉。