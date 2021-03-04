向大學同學討債 竟慘遭鐵槌打死

台南七股3日下午發生凶殺案，李姓男子討債遭對方殺死，警方封鎖現場調查。（記者吳淑玲／翻攝）

李姓男子借給大學同窗黃姓男子200多萬元台幣，昨天下午到台南七股區樹林里黃男住處商討債務時，遭黃拿鐵槌爆頭及持水果刀砍殺，李負傷逃跑不支倒地，經報警送醫不治。黃嫌待在現場被捕，腰部也有3至4公分刀傷，送醫治療無生命危險，警方派人戒護，進一步追查。

據警方初步調查，35歲李姓男子從事燈具買賣，和嫌犯黃姓男子是大學同窗，黃男近年來經濟狀況較差，以投資 名義向李姓男子陸續借了200多萬元，雙方約定昨天要談債務問題；李姓男子由兩名友人開車陪同前往，李男獨自下車進黃嫌住處談判，友人在外等候。

根據目擊者指稱，不久屋內傳出爭吵打鬥聲，黃男疑因無錢償債，持鐵槌想敲昏李男後落跑，死者隨手拿刀反擊，衝突中李男遭黃男持鐵槌擊中頭部重創，身上也被刀砍傷，他負傷往屋外逃，但跑三、四十公尺不支倒地，地上留下斑斑血跡。

李的友人見狀上前查看，報警將李男送醫，但李傷勢嚴重，急救一小時後宣告不治。

黃嫌送醫時意識清楚，開刀留院觀察。死者友人表示當時人在屋外，不知道衝突過程；一名黃嫌阿公友人雖目擊衝突，但也表示不知原因。警方正釐清案情。