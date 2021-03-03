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扁家樓下駁火！警開19槍擊斃綁匪 保全嚇到躲桌下

台灣新聞組╱高雄3日電
前總統陳水扁的住處「人文首璽」(左前方建築)，離槍戰地僅50公尺。(記者林保光／翻攝 )
前總統陳水扁的住處「人文首璽」(左前方建築)，離槍戰地僅50公尺。(記者林保光／翻攝 )

刑事局偵八隊與嘉義、高雄警方查捕涉強盜案的李姓男子，在高雄市鼓山區前總統陳水扁的住處附近，開了19槍將李擊斃，李中彈傷重，無生命跡象。據警方表示，李在高雄仁武澄清湖遭警方圍捕即曾衝撞警方偵防車，他逃到鼓山內惟，倒車撞警方，員警才開槍，確實原因仍待調查。

距離前總統陳水扁高雄住家人文首璽約50公尺處，昨發生爆發警匪槍戰。高雄男子李育儒夥同五名男女，1月24日涉擄走嘉義縣柯姓富商得手3000萬元台幣贖金，大批警力昨天到高雄鼓山區緝捕，李困在路邊車內試圖開槍並衝撞，被警方連開19槍，李右臉頰下方中彈送醫不治；警另陸續逮三男一女，剩盧姓女子在逃，全案依擄人勒贖、強盜等罪嫌偵辦。

據了解，57歲李育儒家住高雄市鼓山前鋒社區，有毒品、強盜前科，兩次販毒分別被判八年半及15年4月徒刑，均上訴中；去年10月另涉持兩把改造手槍和毒品被交保。李透過先前入監獄友介紹，認識嘉縣某宮廟柯姓董事，因案件纏身缺錢，得知柯經濟不錯，「看他有肉」，計畫犯案。

據了解，警方動員四部車圍捕時，李嫌已持制式克拉克手槍，警方見狀喝令李嫌下車，但李拒捕，在場攔捕員警隨即連開多槍，彈孔集中於左前輪葉子板，其餘偵防車則四面包夾，李男ＢＭＷ休旅車動彈不得，右臉頰下方頸部中彈，送醫不治。

一名豪宅保全目睹警方攔捕過程，心有餘悸，他形容槍聲就像鞭炮聲，「原本以為還有人在過年」，但一瞬間連發好幾槍才知不對，低頭躲到桌子下。另有在住宅內運動的民眾，見槍響大作也立即趴下，事後形容過程真凶險。事後不少住戶聚集，直呼「真可怕」、「大白天還會發生這種事」。

綁架嫌犯李育儒被警方開19槍擊斃，現場留下許多彈殼，鑑識人員趴在地面檢視彈殼數量...
綁架嫌犯李育儒被警方開19槍擊斃，現場留下許多彈殼，鑑識人員趴在地面檢視彈殼數量。(記者張議晨／攝影)
警方2日在高雄圍捕綁架嘉義富商的男子李育儒，用偵防車阻絕李的轎車（箭頭處）遇反抗...
警方2日在高雄圍捕綁架嘉義富商的男子李育儒，用偵防車阻絕李的轎車（箭頭處）遇反抗，連開19槍將李擊斃。(圖：民眾提供)

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