1周募3000萬 網紅賣維他命爆誇大功效

「理科太太」近日在募資平台賣起維他命，募資短短一周已飆破3000萬元台幣。(擷自募資平台嘖嘖)

知名網紅理科太太與理科先生開發號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的「太空 人維他命」，上月24日透過募資平台「嘖嘖」開放民眾訂購，才短短一周就達到募資目標，累積金額高達3000多萬元台幣；但理科太太的「太空人維他命」宣稱有「五大體感」可增強體力等用詞，是否涉及食品廣告涉及誇張易生誤解？衛福部食藥署表示，初步認定無違法，但將再請衛生局調查。

理科太太的「維他命」一罐60粒，原價台幣2000元，但其宣稱30天就有感覺，可以增加體力、提升工作效率、精神變好、幫助入睡、讓思緒靈敏，因此上月24日透過募資平台以來，短短幾天就衝破既定的100萬募資目標，超過3200萬新台幣。

食藥署企科組科長黃建隆表示，理科太太的募資網頁中宣稱的是「保健食品」，並非需要認證的「健康食品」，因此屬於一般食品。

但根據食安法規定，禁止食品標示、宣傳或廣告誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，如宣稱治失眠 、改善過敏體質、增強記憶力等。不過，黃建隆表示，初步看過募資網頁裡置入的影片和廣告內容，其功能性宣稱並沒有明顯誇大。

不少醫界人士也發表看法，旅美教授林慶順表示，「我看就是綜合維他命。真正厲害的是行銷手段，保健品的洪害已經不是科學能阻擋得了的。」營養師林雅恩也在臉書 上發文，特別提到如果不想被當成人體試驗就別吃。

理科太太透過IG回應，表示「合法合理只是我們最低的堅持，在那之上，我們也很期待和主管機關、不同領域的專業人士公開交流產品設計的理念和營養攝取的知識，很感謝大家的關心。」