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逼債藝人澎恰恰恐嚇打斷手腳 「楊醫師」被訴

記者張宏業、賴佩璇、王聖藜／台北3日電
藝人澎恰恰去年爆積欠龐大債務遭黑道逼債，圖為去年十月他開記者會說明自己的財務狀況。(本報資料照片)
藝人澎恰恰去年爆積欠龐大債務遭黑道逼債，圖為去年十月他開記者會說明自己的財務狀況。(本報資料照片)

藝人澎恰恰去年爆積欠龐大債務遭黑道逼債，台北地檢署查出亞太三溫暖老闆、綽號「楊醫師」的楊振豐，及「通化街幫」幫主朱秀琮，兩人為討債把澎約到三溫暖內限制行動，恐嚇打斷手腳；台南擔仔麵女婿周智鴻也因欠款1億2千萬元遭楊等人矇眼軟禁，昨天依妨害自由等罪起訴楊振豐、朱秀琮和小弟張全皓。

楊否認犯罪，稱彭騙他投資拍「江蕙傳奇」電影，但拿不出授權書，才改借彭4千萬元。台北地院昨裁定定楊振豐、朱秀琮各以300萬、250萬元交保，都限制出境、限制出海，不得對被害人施以危害、騷擾等，有必要必須透過法院或律師代為聯絡。

澎恰恰（原名彭樟燦，後改名彭高尚）與兒子彭宸昊曾向楊振豐、朱秀琮借款8千萬元，年息40%，直到去年仍有4千萬元本金和240萬元利息未還。

2010年9月，楊、朱要求澎聯絡兒子交出信義區房屋設定4千萬元擔保，因恐擔保不足，約兩人至亞太溫泉會館15樓休息室，恐嚇「這件事情今天一定要處理完，不然你就走不出去。」還以「小弟在樓下埋伏等著」、「以前像這種被我抓到都是雙腳先打斷」威脅。最後命手下押彭宸昊去找澎恰恰前妻拿回房契抵債。

楊振豐另與周智鴻（原名周文保）有債務，得知周急需款項買股票，2017年介紹朱借給周6千萬元，簽3個月後到期面額6千萬元支票擔保，每月為一期，每期收180萬元利息。

3個月到期，周再向朱借6千萬元，後支票跳票，楊於2019年8月邀周到亞太三溫暖休息室，由朱指示張全皓把周用黑布矇住雙眼，押往北市大安區一間矮房。

朱到場後向周說「要給我一個交代」，周聯絡道上大哥「芋粿老大」出面擔保，朱前往「凱旋門理髮店」與「芋粿老大」碰面確認身分後釋放周。

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