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違停掀爭議 婦人與警當街扭打成團

記者陳俊智／新北1日電
曹姓婦人因爲轎車違停遭拖吊，與員警發生爭執，脫口辱警「王八蛋」，遭逮捕時，與警扭打成一團。(記者陳俊智／翻攝)
曹姓婦人因爲轎車違停遭拖吊，與員警發生爭執，脫口辱警「王八蛋」，遭逮捕時，與警扭打成一團。(記者陳俊智／翻攝)

新北市板橋警方昨天執行違停車輛拖吊作業，遭48歲的曹姓女車主肉身阻擋拖吊車去路，周姓警員下車勸離也被她當街辱罵「王八蛋」，結果在以妨害公務名義將人逮捕時，因將女車主摔倒在地又使用辣椒水，引起路人圍觀議論；雖然有人認為車主是女生，員警手段不用如此強硬，但也有人認為車主不違停就什麼事都沒有。全案經警方調查，仍依妨害公務罪嫌移送法辦。

來源：聯合新聞網

事情發生在昨天下午近5時，執勤員警巡邏行經中正路時發現違停轎車，見車上無人，於是執行拖吊作業，而曹女是轎車上架後才出現，並以肉身擋車，雙方進而發生爭吵。

有民眾拍到員警與曹女在馬路中間爭吵，過程中，員警告知要以妨害公務逮人，不斷要求曹女趴下，但曹女拒絕，雙方最後扭打成一團；民眾見狀連忙勸阻「警察先生，可以了啦」，也有人說「人家只是女孩子」、「你打一個女的幹什麼」等語。但是，也有人認為曹女有錯在先，反問「如果曹女沒有先出手，警察會出手嗎」，也有人說「如果曹女不違規，就不會碰到拖吊車」。

警方表示，曹女不斷以肉身阻擋拖吊車，且數度對員警咆哮，甚至辱罵員警「王八蛋」，又出手推擠，員警再三勸告無用，告知要以妨害公務名義將其逮捕也拒絕配合，才會採取強硬手段。

警察

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