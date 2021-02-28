檢察官逼證人陪睡 出獄轉律師遭仙人跳

檢察官轉業的吳姓律師，遭設局仙人跳。圖為台中地院。（本報資料照片）

高雄一名檢察官轉業的吳姓律師，三年前遭陳姓男子等人設局仙人跳，同夥劉女趁吳男酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片，恐嚇勒索台幣84萬元（約3萬美元 ）得逞，被害律師請求損害賠償，台中地院判決劉女、曹男、丁男等三人須連帶給付吳男84萬元。

吳姓律師任職檢察官期間，被控利用辦案機會，逼女證人發生性關係，被判刑七年六月確定，入監服刑近四年後假釋，目前在台中執業當律師。

劉女及同案被告曹男、丁男被依恐嚇取財等罪判刑確定，主嫌陳男除涉及本案外，另涉及台南地區槍擊案，2018年8月在台南市住處飲彈身亡，檢察官因而處分不起訴。

檢審查出，陳男與劉女（23歲）是男女朋友關係，由劉女以「盧欣彤」的假名，假藉諮詢法律問題名義，聯絡素不相識的吳男，雙方於2018年7月10日傍晚見面。

當天深夜，劉女與吳男前往吳男住處飲酒聊天，隔天凌晨，劉女趁吳男略有醉意之際，持預藏在行動電源上的密錄攝影機，竊錄吳男光裸上身、僅著內褲的影片，再將影片交給陳男。

同夥曹男（27歲）涉於同月11日前往律師事務所，持竊錄影片、劉女的驗傷證明書、吻痕照片，向吳恐嚇說，「如不給250萬元(台幣，約8.9萬美元)和解金，就將影片公布給各大媒體。」

吳男恐名譽受損，委由許姓同事居間協調，約定和解金84萬元。7月12日，曹男赴吳男律師事務所，由吳男交付84萬元，曹男再前往台南將款項交給陳男。

據調查，陳男案發前透過丁男（29歲）申辦人頭手機 門號，輾轉流入曹男使用，由曹遂行恐嚇取財犯行。一審依竊錄罪判劉女五月徒刑；依恐嚇取財叛曹男一年二月徒刑；丁男涉及幫助恐嚇取財判刑三月。

吳姓律師認為被設局詐騙 ，透過律師對劉女、曹男、丁男及陳男妻小請求損害賠償，但陳妻等三人在陳男死後，向法院聲明拋棄繼承，法官僅判決劉女、曹男、丁男連帶給付吳男84萬元。