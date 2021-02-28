160公斤貨車巨輪從天降 一家四口1死2傷

郭姓男子一家四口出遊，車遭輪胎砸毀。（記者邱奕能／攝影）

昨天二二八連假首日，國道卻發生重大車禍 。郭姓男子開休旅 車，載曾姓妻子及兩名未成年女兒出遊，一個貨櫃車脫落輪胎飛來，砸中休旅車右前座、後座；曾女頭顱破裂當場死亡、後座大女兒也頭顱骨折送加護病房，這場飛來橫禍造成一死兩傷慘劇。

檢方調查後，認定黃姓貨櫃車駕駛涉及過失致死罪，訊後以台幣10萬元（約3550美元）交保。

據了解，脫落的貨櫃車輪胎加上輪框約160公斤，時速約100公里。車禍後貨櫃車被拖到岡山地磅站測重，限重35公噸的貨櫃車，卻量出有38噸重，超重3公噸。

黃男（54歲）直到其他用路人提醒才發覺輪胎脫落；郭男親友痛批，車輪將脫落時車子會搖晃，司機感到不對勁即會停下，不可能完全不知情。

檢警調查，家住高雄鼓山、從事汽車 零件銷售的郭男（50歲）昨天載著從事汽車銷售的曾女（47歲）還有16歲、17歲的兩名女兒，前往台東出遊。

一家四口從左營上國道十號，轉往國道一號南下車道，沒想到經過鼎金交流道、南向364公里處附近時，對向車道由黃男駕駛的貨櫃車，右側第一軸的兩個車輪突然脫落，其中一個輪胎從北上車道彈跳到南下車道的內側車道，砸向當時郭男駕駛的休旅車右側。

隨後輪胎又在南下車道彈跳數次，砸向另名黃男（49歲）駕駛的大貨車，在車道上滾動數十公尺後才停下，驚險過程被後方車輛拍下。另一個脫落輪胎則沿同向，滾到路邊。

郭男的休旅車車體擋風破璃破裂，車頂斷裂呈現「Ｖ字形」塌陷，坐右前座的曾女因頭顱嚴重受創，腦漿溢出當場死亡；坐在右後座的大女兒被救出後，雖意識清醒，但飽受驚嚇，且顱骨骨折，在加護病房觀察。

僅有輕微擦傷的郭男未送醫，跟著檢警到殯儀館相驗妻子遺體，他說事發當下沒有徵兆，根本來不及閃避，只能眼睜睜看著輪胎砸向休旅車。

警方約談黃男車行老闆、保養廠老闆後，暫列關係人。