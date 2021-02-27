警破賣淫集團 老闆竟是民進黨民代之子

彰化縣民進黨籍民代之子葉男涉嫌經營賣淫集團，設置應召站機房，媒介外籍和本國女子賣淫，賣淫據點包含彰化縣多個鄉鎮和台中市，檢警26日搜索多個據點查緝偵訊後，將葉姓、2名黃姓等主嫌三人聲押禁見，另張姓嫌犯等4人各以50萬（新台幣，約1.79萬美元 ，下同）到5萬元不等交保候傳。

本報系聯合報報導，檢警為免打掃驚蛇，低調偵辦此賣淫集團，搜索彰化縣彰化市、秀水鄉、員林市、台中等處帶回葉姓主嫌、集團幹部、賣淫女子、買春客等30、40人偵訊。

據了解，此賣淫集團透過社群網站 媒介賣淫女子與嫖客交易某取暴利，甚至網站還可以進行對賣淫女子的評比、按讚並且分享，不僅設應召站機房，交易據點橫跨彰化和台中多處，其中27歲葉姓主嫌還是彰化縣某民代之子。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢察官偵訊葉姓男子等犯嫌後，依違反人口販運、妨害風化罪嫌將主嫌葉男及2名黃男聲押禁見，另4人交保候傳。不過檢方對於賣淫集團如何運作等相關細節不願透露，僅表示此案擴大偵辦中。

據台北中國 時報報導，檢警大動作震撼地方政壇，葉姓民代表示，未曾聽聞兒子涉入犯罪集團，兒子被檢警帶走前只說配合接受調查，詳細情況他不清楚，個人尊重司法但相信兒子清白。