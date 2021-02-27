翁茂鍾效應 法官滿意度剩26.7％ 不如警察

國立中正大學犯罪研究中心調查去年治安滿意度，整體滿意度較前年下降，法官、檢察官、警察 滿意度均下滑，其中對法官滿意不到三成最低；學者認為，司法官與商人翁茂鍾不當交往案，加上鐵路警命案一、二審落差太大，影響民眾觀感。

研究指出，民眾對「法官可公正公平審理、判決刑案」，非常滿意僅2.5%、感到滿意24.2%、不滿意41.9%、非常不滿意31.3%；持正面態度者僅26.7%，相較前年36.4%下降。

檢警滿意度均下降，「檢察官犯罪偵查工作」滿意度48.5%，降低4.2；「警察維護治安工作」滿意度85.4，減少3.6。雖然整體治安滿意度仍有61.6%，也下滑4.9。

這次調查僅有「治安議題及施政作為」上升，民眾對政府掃毒表現滿意度63.4%，詐騙防治滿意度66.7%。

調查是家戶電訪全台1835名民眾。中正大學犯罪研究中心主任楊士隆、教育 學院長鄭瑞隆、犯罪防治研究所國際事務長許華孚及所長陳慈幸說明，多認為治安滿意度普遍下降是受翁茂鍾案影響，且重大刑案判決與民眾想像差太多，如鐵路殺警案一審無罪、二審改判17年，落差之大衝擊觀感。

司法院表示，此調查跟司法院先前所做民調 有落差，可能與近來新聞大幅報導十餘年前司法風紀倫理案有關。祕書長林輝煌說，嚴肅面對、檢討民眾對司法的看法，加強與社會多元對話。