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中年單親爸裝大學生上網把妹 車震逼少女在學校拍裸照

記者林孟潔／台北26日電
陳姓單親父親上網假裝大學生把妹，與13歲少女車震，還要求少女自拍裸照供他觀賞。一、二審被判5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。(本報資料照片)
陳姓單親父親上網假裝大學生把妹，與13歲少女車震，還要求少女自拍裸照供他觀賞。一、二審被判5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。(本報資料照片)

一名40歲陳姓單親父親上網假裝大學生，認識13歲少女並交往，除帶少女到汽車旅館嘿咻、車震，還要求少女自拍裸照供他觀賞；一、二審依對未滿14歲女子性交罪判5年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳獨自扶養2名就讀國小的子女，2018年10月上網自稱是大學一年級的學生，認識13歲少女並交往；他三度利用少女放學、補習前的空檔，帶少女到汽車旅館、汽車上發生性行為，交往期間還多次要求少女在學校廁所、住處浴室自拍裸照，供他觀賞，少女父親察覺女兒行為有異，報案提告。

法院審理時，少女證稱陳都叫她「寶貝」、「老婆」，覺得陳是男朋友，「那時候有一點喜歡他」，當時如果沒有傳猥褻照片，陳也會傳生氣的貼圖；陳坦承犯行，也有意願和少女家屬和解，但沒有能力賠償家屬提出的金額。

一、二審認為，陳育有和被害少女年紀相仿的小孩，仍冒充大學生，欺騙年幼無知的少女，犯罪節情嚴重，還要求少女拍裸照，對少女身心、人格發展有不利影響，依對未滿14歲女子性交罪、製造少年為猥褻行為電子訊號罪，判5年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

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