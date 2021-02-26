冤獄8年多 船長運毒改判無罪

東港「得利十號」船長陳火盛被控走私一級毒品，判刑18年定讞，聲請再審後25日獲判無罪，陳開心接受律師獻花。(記者林保光／攝影)

屏東東港籍「得利10號」漁船船長陳火盛12年前被控走私海洛因毒品 ，判刑18年定讞，全案經冤獄平反協會協助聲請再審，高雄高分院認定，陳對於運毒之事並不知情，也未參與走私，昨天改判陳無罪；陳步出法庭喜出望外，感謝法官和律師還他清白。

陳火盛於2012年入獄，高雄高分院去年10月裁准再審並停止執行，當天陳即自屏東監獄 獲釋，總計服刑2966天。

陳火盛與友人林進龍在2009年5月，被控和謝龍宗夫婦及在菲律賓從商的林金群，以及綽號「阿超」的男子，從菲律賓將16塊海洛因磚夾藏在錄放影機內，由陳火盛開船帶回台灣 ，林金群在毒品抵台後通知林進龍，林進龍叫不知情的兒子，向陳火盛拿錄放影機紙箱，再交給謝龍宗夫婦，遭警方緝獲。

當時陳火盛和林進龍均表示，不知紙箱內有海洛因，但林金群滯留菲律賓未回台受審，陳火盛、林進龍和謝龍宗妻子被法院以運輸毒品罪，各處18年徒刑、謝龍宗則判20年徒刑。

2012年謝龍宗妻子入監前夕，在屏東家自殺死亡，林進龍不甘受冤，逃亡5年後才入獄，陳火盛則在2012年9月入監執行。

陳火盛和林進龍被判刑前，因林金群仍在菲律賓，直到2010年10月才在菲律賓納卯市所落網，但因在菲國涉詐欺，遭拘禁5年多，沒來得及遣返回台替陳、林作證，致陳、林受冤入獄。林金群2015遣送回台，被判刑18年。

2017年林進龍透過冤平協會聲請再審，林金群到庭證稱，沒告知林托運的錄影機有藏放毒品，高雄高分院在2018年改判林無罪。

陳火盛也獲冤平協會聲請再審，2020年10月23日，法院裁定陳案再審並停止執行；高雄高分院同樣傳喚林金群到庭證述，林證稱他不僅未告知陳托運紙箱內錄放影機內有藏放毒品，還刻意隱瞞不讓陳發現，會選擇陳的漁船運毒，是當時菲國納卯港內僅有陳的漁船回台灣，合議庭認定雙方無犯意聯絡，改判陳無罪。