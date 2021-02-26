我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

冤獄8年多 船長運毒改判無罪

記者林保光／高雄26日電
東港「得利十號」船長陳火盛被控走私一級毒品，判刑18年定讞，聲請再審後25日獲判無罪，陳開心接受律師獻花。(記者林保光／攝影)
東港「得利十號」船長陳火盛被控走私一級毒品，判刑18年定讞，聲請再審後25日獲判無罪，陳開心接受律師獻花。(記者林保光／攝影)

屏東東港籍「得利10號」漁船船長陳火盛12年前被控走私海洛因毒品，判刑18年定讞，全案經冤獄平反協會協助聲請再審，高雄高分院認定，陳對於運毒之事並不知情，也未參與走私，昨天改判陳無罪；陳步出法庭喜出望外，感謝法官和律師還他清白。

陳火盛於2012年入獄，高雄高分院去年10月裁准再審並停止執行，當天陳即自屏東監獄獲釋，總計服刑2966天。

陳火盛與友人林進龍在2009年5月，被控和謝龍宗夫婦及在菲律賓從商的林金群，以及綽號「阿超」的男子，從菲律賓將16塊海洛因磚夾藏在錄放影機內，由陳火盛開船帶回台灣，林金群在毒品抵台後通知林進龍，林進龍叫不知情的兒子，向陳火盛拿錄放影機紙箱，再交給謝龍宗夫婦，遭警方緝獲。

當時陳火盛和林進龍均表示，不知紙箱內有海洛因，但林金群滯留菲律賓未回台受審，陳火盛、林進龍和謝龍宗妻子被法院以運輸毒品罪，各處18年徒刑、謝龍宗則判20年徒刑。

2012年謝龍宗妻子入監前夕，在屏東家自殺死亡，林進龍不甘受冤，逃亡5年後才入獄，陳火盛則在2012年9月入監執行。

陳火盛和林進龍被判刑前，因林金群仍在菲律賓，直到2010年10月才在菲律賓納卯市所落網，但因在菲國涉詐欺，遭拘禁5年多，沒來得及遣返回台替陳、林作證，致陳、林受冤入獄。林金群2015遣送回台，被判刑18年。

2017年林進龍透過冤平協會聲請再審，林金群到庭證稱，沒告知林托運的錄影機有藏放毒品，高雄高分院在2018年改判林無罪。

陳火盛也獲冤平協會聲請再審，2020年10月23日，法院裁定陳案再審並停止執行；高雄高分院同樣傳喚林金群到庭證述，林證稱他不僅未告知陳托運紙箱內錄放影機內有藏放毒品，還刻意隱瞞不讓陳發現，會選擇陳的漁船運毒，是當時菲國納卯港內僅有陳的漁船回台灣，合議庭認定雙方無犯意聯絡，改判陳無罪。

毒品 台灣 監獄

上一則

中年單親爸裝大學生上網把妹 車震逼少女在學校拍裸照

下一則

涉索賄案遭停權 立委蘇震清宣布退黨

延伸閱讀

總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查

總統顧問自爆偷打走私中國疫苗 菲律賓衛生部要查
基隆警員四人幫侵吞毒品 一堆高層遭連坐懲處

基隆警員四人幫侵吞毒品 一堆高層遭連坐懲處
情人節長周末 加州邊境查獲4起毒品走私案 緝毒犬建功

情人節長周末 加州邊境查獲4起毒品走私案 緝毒犬建功
情人節周末加州邊境查獲四起走私案 緝毒犬建功

情人節周末加州邊境查獲四起走私案 緝毒犬建功

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
刑事局接獲美國情資，查獲林女（白衣）等人涉嫌媒介台灣女子到美國賣淫，估計2年內至少仲介50多名台女跨海性交易。(記者李奕昕／翻攝)

假旅遊真陪睡 50台女來美賣淫

2021-02-19 02:27
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點