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高檢署不上訴 浩鼎案張念慈等5人無罪確定

記者王宏舜／台北25日電
張念慈。(本報資料照片)
張念慈。(本報資料照片)

浩鼎生技公司董事長張念慈等5人被控內線交易，指在解盲結果公布前，先賣出近千張股票。士林地院以解盲結果與「重大消息」時間點不明確等理由判5人無罪，高等法院上月26日駁回檢方上訴。高等檢察署討論後，決議不上訴，全案確定。

本案被告一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，除非二審判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋、判例，否則無法上訴。

檢方起訴指浩鼎研發乳癌新藥「OBI-822」，在2015年8月專家會議時，得知臨床實驗惡化人數，無法達到原預定的289人，解盲條件不足，要向食藥署取得藥證機率極低，同年隔月，張念慈等5人在數月內陸續賣股。

檢方主張，專家會議相當於證券交易法內線交易中的「重大消息」時間點，起訴指張念慈等五人早知新藥無法查驗通過，在重大消息公開前，先賣股避損。包括董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、醫學處處長廖宗志及研發長游丞德，5人總計賣出979.5張股票；2016年2月，浩鼎發布解盲消息，股價連四日跌停，張念慈等5人成功避損上千萬台幣。

士院認為依台灣大學前校長楊泮池等證人說法，即使惡化人數未達門檻、檢定力未達預期，該藥藥效也可能良好，浩鼎申請藥證可能成功。士院認定張等5人賣股原因，並非因臨床實驗人數不足，取得藥證機率低，與證券交易法中內線交易重大消息的明確性要件不符而判無罪。

高等法院認定張念慈、許友恭、黃秀美、游丞德、廖宗志未利用其他關於本案臨床試驗資訊，而得以推測試驗成功與否的機率；也沒有透過試驗程序的變更，藉以迴避雙盲試驗所設計的保密機制，直接掌握本案臨床試驗的成敗，據以取得判斷未來股價走向的特殊地位，進而買賣浩鼎公司股票圖謀私利。高院維持一審判決，駁回檢方上訴。

高檢署討論後，決定不上訴最高法院。

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