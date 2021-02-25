新北衛生局女員工墜樓身亡扯出性侵疑雲 檢處分不起訴

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，牽扯出生前遭經營物理治療所前執行長廖姓男子性侵與欺騙感情，引起外界關注。(記者王長鼎／翻攝)

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日墜樓身亡，因林女生前在臉書 貼文指控被某物理治療所廖姓前執行長性侵 與欺騙感情，引起外界關注；廖男事後坦承曾發生過性關係，但強調雙方是你情我願，並非強迫。林女父母無法接受女兒含恨身亡，氣憤提告。

新北地檢署今天偵查終結，依據林女生前在臉書所寫文章及衛生局訪談內容，並無積極證據可認定廖男有強制性交犯行，加上林女已墜樓身亡，無法認定林女之死與兩人曾發生性行為有因果關係，構成要件不符，恐嚇部分因係他人轉述，無從調查，難認有恐嚇犯行，今處分不起訴；另林女生前指廖男公司涉逃漏稅部分，新北檢方則已依職權向國稅局告發。

新北市衛生局林姓女員工去年7月3日在衛生局墜樓身亡，而林女事發前6小時曾在臉書留言「他宿醉強暴了我」，並指為了這件事「不知道哭過幾回」，還說自己「過了好長一段生不如死的日子」，哀傷的說自己「好像他豢養的狗」，「好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房」。

檢警當時初步相驗雖研判是自殺案件，但由於她生前曾在臉書留言遭經營物理治療所的前執行長廖姓男子性侵及恐嚇，一度衍生出林女輕生是性侵導致其羞憤自殺的疑雲。

遭指控的廖男出庭表示，和林女是2017年底發生性關係後交往，感情持續到2019年10月被老婆發現才結束。對於感情問題，他坦言自己犯錯，對不起老婆，也對不幸事件感到遺憾，但強調雙方是你情我願，並非強迫。

全案經新北地檢署傳訊廖男、廖妻、林女雙親、生前好友、同事、衛生局人員、林女房東 、婦產科醫師共17人次，因證人都是聽聞林女自述遭性侵，但均屬傳聞證據，難認是對廖男有強制性交的不利認定，今天處分不起訴。