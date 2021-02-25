台南角頭遭槍殺 警方向黑道宣戰

台南市一周發生兩起命案，警政署長陳家欽（右二）24日率刑事局長黃嘉祿（左二）南下坐鎮，與局長方仰寧（右）共同誓言「斬草除根」，打擊幫派。(記者鄭維真／攝影)

台南黑幫分子蔡秉逸前晚持雙槍射殺安平角頭陳建文，隨即向警方投案，交出作案時穿的防彈背心，預謀犯案，行徑大膽。南市治安動盪，黑幫尋仇山雨欲來，警政署長陳家欽、刑事警察 局長黃嘉祿昨天南下坐鎮，陳家欽強調絕不讓黑幫繼續擾亂社會。台南市警察局長方仰寧也向黑幫宣戰。

台南市去年發生長榮大學女大生命案，治安已露警訊，警政署為此在1月撤換任期僅半年的前警局長詹永茂，宣誓拚治安；不料兩個月不到，台南又接連傳重大刑案。

1月21日，唐姓男直播主捲入桃色糾紛被押走，付60萬元台幣簽125萬元本票獲釋；2月16日，道上兄弟王重傑（31歲 ）被當街追砍致死，王的老大陳建文前晚遭前小弟蔡秉逸（31歲，綽號蝦米）槍殺身亡。一周內連兩起黑幫命案，腥風血雨。

方仰寧為此二度致歉。外界質疑警方疏失，陳家欽未正面回答，只說台南市警局非常努力，不眠不休追緝相關嫌犯，一定追查到底，躲在幕後的也會揪出來法辦。

陳家欽說，整起犯罪原因為幫派 內部對不法利益衝突引起；黑道生存一定有不法利益，他要求刑事局與全國警察單位合作，針對幫派賴以生存不法利益全力打擊檢肅，加強掃蕩。

台南市長黃偉哲說，警方一開始就強力追查，才擾動犯罪集團平衡，逼嫌疑人投案，辦案態度值得肯定，他肯定方仰寧付出；但也表示，治安有檢討空間。

對於方仰寧向市民致歉，民進黨立委力挺方仰寧第一時間致歉；國民黨立委陳以信則抨擊，真正該道歉的是台南市長黃偉哲、警政署長陳家欽和內政部 長徐國勇。

陳以信指出，方仰寧才上任一個月，帳不該算在他頭上，台南治安不好，是警力不足的長期結構問題。他質疑，台南市警察局長換人頻繁，兩年內已換到第四任局長，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂到方仰寧，行政院、內政部、警政署人事大亂鬥的結果，基層員警士氣受重大打擊，若不能改善台南治安的結構問題，「再換10個警察局長都不夠」。