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殺鐵路警案大逆轉 無罪改判17年

台灣新聞組╱綜合25日電
鐵警李承翰命案兇嫌二審改判17年，李母張秀珍說，總比無罪好，但仍說「失去兒子很痛苦」。(記者李承穎／攝影)
鐵警李承翰命案兇嫌二審改判17年，李母張秀珍說，總比無罪好，但仍說「失去兒子很痛苦」。(記者李承穎／攝影)

鐵路警察李承翰命案，嘉義地院去年一審以鄭嫌罹思覺失調症判無罪，檢方上訴，台南高分院昨天視訊宣判，認李辨識行為及控制能力顯著降低而非喪失，改以殺人罪判17年，執行後強制監護5年，可上訴。

鄭收押迄今，昨在台南看守所聽判得知改判17年，沒有太多表情，審判長問「聽到沒？」鄭答稱「聽到了」。

「總比無罪好」。李母張秀珍昨得知說勉強可以接受，不要判無罪就好，心裡有一點點安慰；她也向李承翰及抑鬱而終丈夫李增文參拜，告慰他們在天之靈。雖然經過一段時間，她昨仍說「失去兒子很痛苦」。

辯護律師陳偉仁則表示遺憾，會與鄭及家屬研議是否上訴。鄭妻為衛生局列管對象，近期狀況不穩住院，兩名女兒在學為低收入戶，由社會局提供協助。

鄭嫌思覺失調症發作，妄想遭朋友設計要和女兒一起謀害他詐領保險金，2019年7月3日當天，陸續前往台南市警三分局安南派出所等地四處陳述有人要殺他。在嘉義火車站被列車長要求下車時，妄想有人要害他，語無倫次，隨即持刀刺殺前來處理員警。

一審認定他行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判無罪，並應令入相當處所監護五年；判決引發社會議論。

全案移審台南高分院，合議庭參酌榮總嘉義分院、成大醫院精神鑑定報告、鑑定醫師證詞，昨認定鄭行為時，精神狀態雖因精神障礙，致其辨識行為違法的能力與依其辨識而行為的控制能力均顯著減低，但並未達完全喪失程度，依法減輕其刑，而非不罰。撤銷原判決，改判有期徒刑17年，刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所監護5年。

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