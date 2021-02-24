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調虎離山連環殺 台南角頭擊斃前老大

台灣新聞組／台南24日電
台南市安平區23日晚發生槍擊案，年約50歲的陳姓男子身中兩槍喪命，警方封鎖現場。（記者邵心杰／攝影）
台南市安平區23日晚發生槍擊案，年約50歲的陳姓男子身中兩槍喪命，警方封鎖現場。（記者邵心杰／攝影）

台南市安平區平通路昨晚近9時許發生槍擊案，有名年約50歲陳姓男子遭槍擊，胸口中二槍，身體多處擦傷，當場沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，涉嫌開槍的蔡姓男子（綽號「蝦米」），隨後到台南市刑大投案，不排除與本月16日同樣在安平區發生的凶殺案有關。

台南市警察局長兩年換了四任，上月16日就職的方仰寧到任剛滿月，安平就爆發街頭連環尋仇案，八天內造成一名角頭與其老大等兩人死亡，方仰寧公開向市民道歉，強調會辦到底。

蔡疑似是本月16日先砍後撞凶案的主嫌之一，逃亡八天後，疑調虎離山，先請曾姓男子投案，引開警方注意力後，對陳男行凶。

據調查，陳與蔡因金錢問題多月前曾在網路互嗆，未料昨晚傳出槍擊案，警方表示，開槍原因仍待釐清。

道上兄弟說，蔡姓男子綽號「蝦米」，是安南區角頭，陳曾是蔡姓男子的老大，後來發現蔡曾做出對不起他的事，認為蔡男「背骨」而和他畫清界線。

開槍現場是一家做塑膠粒子公司，警方調查發現，陳男到該公司與另兩名友人在屋內泡茶，一輛車經過，歹徒拉下車窗，直接朝陳男開槍，並隨地棄置槍枝，警方封鎖現場調查。

據了解，案發前就傳出蔡有意對陳不利，熟識陳的員警曾勸陳到山區暫避風頭，陳不信小弟會對他不利，未聽勸阻避風頭遭殺。

槍擊 警察

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