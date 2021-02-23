缺錢花！台人聯手印度人 搶俄賣春女

台中市張姓男子涉嫌在去年底夥同印度籍男子，約出俄羅斯女子在摩鐵內行搶，台中地檢署22日依加重強盜等罪起訴。(本報資料照片)

張姓男子缺錢花用，找印度 籍男子謀議行搶賣春女子，在網路聯繫俄羅斯女子到汽車旅館 ，再由印度籍男子持刀進房搶走手機；雙方拉扯時，俄籍女臉部被刺兩刀，其中一刀刺入口腔。台中地檢署昨天依加重強盜等罪嫌起訴兩人，移審台中地院裁定繼續羈押。

檢警調查，24歲張姓男子有公共危險前科，打零工維生，他因缺錢，計畫以賣春女子為目標行搶，透過友人牽線找來印度籍男子Bhavjot（24歲，音譯哈就）合作；兩人認為找外籍女子下手，人生地不熟，比較不會報案。

去年11月27日下午，張透過網路論壇找到一名俄羅斯女子，雙方談妥在一家汽車旅館見面，俄女赴約進房後，只見手持利刃的哈就以英文喝令「給我錢」。

俄女強調身上無財物，哈就一把搶過俄女手機，兩人在房間梯間拉扯，哈就見俄女不配合，持利刃往俄女右臉刺了兩刀，隨後逃出汽車旅館，搭上把風的張男機車逃逸。

俄女被刺兩刀鮮血直流，其中一刀刺入口腔，請汽車旅館協助通知警、消到場送醫。

警方透過監視器查出張作案機車，第二天逮捕兩人；兩人認罪，檢方認為涉嫌重大，為7年以上重罪，有再犯、逃亡之虞，聲押獲准。昨天依傷害、加重強盜罪起訴，移審台中地院，法官裁定羈押。