我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

想炸國民黨台南黨部 炸彈客陳屍看守所 死狀離奇

台灣新聞組╱綜合23日電
男子吳富鈜製造炸彈後，還曾涉偽造軍情局人員證件被法辦。(翻攝照片)
男子吳富鈜製造炸彈後，還曾涉偽造軍情局人員證件被法辦。(翻攝照片)

台南後壁區國民黨黨部前年12月遭男子吳富鋐放置爆裂物，吳落網後關押在台南看守所，前天卻死在囚室；吳躺在床上蓋著棉被，鼻孔塞衛生紙，口鼻貼膠帶，離奇的是頸部還套著繩索，且有勒痕，檢察官相驗認為有疑點，要求保留舍房監視器畫面，今天解剖釐清。

吳當時製造俗稱「撒旦之母」的爆裂物，一審被判刑9年半；台南看守所說，吳進所1年表現正常、家屬頻繁探視超過250次。所方評估檢視量表都沒有異常，不屬高風險收容人。

矯正署官員說，吳受惠監所「一人一床」政策，但他睡下鋪，形成監控死角，確實死因由檢方調查。

50歲吳男前天清晨看守所早點名時未起床，管理員前往查看，發現吳無呼吸心跳，送醫不治。

檢方調閱舍房監視器，吳就寢時以棉被蓋住全身，期間似有掙扎或翻身，但未有明顯動作，上鋪室友也沒察覺異樣；監視器初步看不出有人靠近，但還要詳細檢視。

吳被看守所人員發現時頭臉蓋著棉被，頸部套繩索，有繩勒痕跡，繩索沒有綁在床頭，鼻孔塞衛生紙，口鼻再用膠帶封住。繩索經查是春節期間看守所內販售蛋捲上的提繩。目前無法確定死因是窒息還是頸部勒斷致死。

台南監獄副典獄長劉興國說，吳富鋐去年2月8日入監，家屬探視257次，一切正常。舍房都有監視器，但角度無法完全拍到下鋪，未來考慮加裝凸面鏡或反射鏡防止死角，另會檢討是否要求收容人睡覺必須露頭。

監獄 國民黨

上一則

缺錢花！台人聯手印度人 搶俄賣春女

下一則

採購疫苗 陳時中：雅各臣無法提出具體授權書才破局

延伸閱讀

皇后區民主黨部背書參選人 黃敏儀是唯一華裔

皇后區民主黨部背書參選人 黃敏儀是唯一華裔
舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間

舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間
改變風水？國民黨黨部爭議的魚池填平變植栽

改變風水？國民黨黨部爭議的魚池填平變植栽
宣告鬧翻一周 德球星博阿藤前模特女友陳屍公寓

宣告鬧翻一周 德球星博阿藤前模特女友陳屍公寓

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
陳時中首度坦承，之前確實有談500萬劑BNT疫苗，但因外力介入最後生變。（記者楊雅棠／攝影）

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

2021-02-16 20:40
「賭神」戴子郎驚傳除夕夜（11日）猝逝，享年64歲。 （本報資料照片）

被200家賭場列黑名單「台灣賭神」戴子郎除夕猝逝家中

2021-02-18 02:28
南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

2021-02-15 19:41
罔腰持高醫檢驗單公布懷孕喜訊，但高醫否認由婦產科開立，衛福部也指示高市衛生局約談調查。翻攝自罔腰IG

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

2021-02-19 09:02
詹姓男子涉嫌冒充廣告主，謊稱罹癌求「短暫相依」娶得女模，不料騙局被前妻揭穿，被離婚還遭依詐欺罪起訴。（本報資料照片）

2億家產都給你…謊稱罹癌娶女模 前妻揭騙局 13天離婚

2021-02-18 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表