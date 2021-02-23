想炸國民黨台南黨部 炸彈客陳屍看守所 死狀離奇

男子吳富鈜製造炸彈後，還曾涉偽造軍情局人員證件被法辦。(翻攝照片)

台南後壁區國民黨 黨部前年12月遭男子吳富鋐放置爆裂物，吳落網後關押在台南看守所，前天卻死在囚室；吳躺在床上蓋著棉被，鼻孔塞衛生紙，口鼻貼膠帶，離奇的是頸部還套著繩索，且有勒痕，檢察官相驗認為有疑點，要求保留舍房監視器畫面，今天解剖釐清。

吳當時製造俗稱「撒旦之母」的爆裂物，一審被判刑9年半；台南看守所說，吳進所1年表現正常、家屬頻繁探視超過250次。所方評估檢視量表都沒有異常，不屬高風險收容人。

矯正署官員說，吳受惠監所「一人一床」政策，但他睡下鋪，形成監控死角，確實死因由檢方調查。

50歲吳男前天清晨看守所早點名時未起床，管理員前往查看，發現吳無呼吸心跳，送醫不治。

檢方調閱舍房監視器，吳就寢時以棉被蓋住全身，期間似有掙扎或翻身，但未有明顯動作，上鋪室友也沒察覺異樣；監視器初步看不出有人靠近，但還要詳細檢視。

吳被看守所人員發現時頭臉蓋著棉被，頸部套繩索，有繩勒痕跡，繩索沒有綁在床頭，鼻孔塞衛生紙，口鼻再用膠帶封住。繩索經查是春節期間看守所內販售蛋捲上的提繩。目前無法確定死因是窒息還是頸部勒斷致死。

台南監獄 副典獄長劉興國說，吳富鋐去年2月8日入監，家屬探視257次，一切正常。舍房都有監視器，但角度無法完全拍到下鋪，未來考慮加裝凸面鏡或反射鏡防止死角，另會檢討是否要求收容人睡覺必須露頭。