強脫內褲逼口交 前立委辦公室主任性侵女記者判7年

張書維。(本報資料照片)

親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，前年3月被兩名女記者指控性侵 、猥褻，張否認，反控對方仙人跳，檢方依強制猥褻及強制性交未遂罪起訴；新北地院查出張曾逼被害人口交，昨天依強制猥褻、強制性交罪判張7年徒刑，可上訴。

張書維時任李鴻鈞新莊服務處主任，他當時召開記者會反駁，對自己已婚還和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但強調雙方是合意前往摩鐵、未發生性行為、沒有任何違反對方意願的舉措，並認為對方是為了獨家新聞或和解金設局陷害。

判決指出，張書維前年2月22日中午邀某電視台女記者參加春酒聚會，對方帶另一女記者同行，酒後張提議到KTV續攤，先後趁合唱機會對兩人摟肩襲胸和掀裙摸臀，兩人出聲制止，他仍不以為意。

張事後帶邀約的女記者去汽車旅館 ，涉扯掉對方衣褲，不顧對方哭喊「我生理期來」，強押對方頭部逼口交，事後想硬上，因無法勃起作罷。

法院審理時，張辯稱KTV內只有自然男女互動，且原本就約對方去汽車旅館開房間，只有全裸滾床單，對方沒拒絕，後來因酒醉睡著都不記得了。

法院調查，案發前受邀女記者和張僅因公務見過一、二次面，和同行女記者同意去續攤應是基於培養人脈的應酬，並非與張有曖昧情愫。此外，被害人事後曾質問同行女記者為何丟下她先走，顯見並不願意與張獨處。

被害女記者當天正值生理期，有醫院疑似性侵診斷可證，計程車司機也證稱女記者和張離開KTV時是說「回新莊」，是張表示「去汽車旅館」，兩人爭執一陣子，最後車才開到旅館。

法院認為，被害女記者跟張一起去旅館，只能證明她警覺性不足，不能證明她有意與張發生性關係。

張的犯行導致兩名女記者身心受創嚴重，甚至無法再從事新聞工作，還矢口否認，並開記者會指控對方仙人跳，造成二度傷害，考量犯罪情節和犯後態度，應嚴厲譴責，以二次強制猥褻和一次強制性交論罪。