黑白集／幸福公路的連環悲劇

西濱快速道路雲嘉交界路段21日清晨起霧霾，能見度不佳造成21輛車追撞，二死八傷。（記者蔡維斌／攝影）

西濱 快發生連環追撞事故，造成二死八傷的悲劇。警方初步研判是濃霧視線不良，未保持安全距離所致。

在伸手不見五指的濃霧裡，連前方有無車輛都看不到，如何保持安全距離？而在快速道路上驟然減速，更要擔心後車追撞。因此，關鍵應在霧霾的偵測、預報、警示與交通管理。

但氣象局說，鄰近無測站，因此未發布濃霧特報。公路總局更說，西濱快目前只在苗栗段設一支濃霧偵測器，因經費不足，西濱快連交控系統都還沒建置，多設濃霧偵測器效益不大。

西濱快不收通行費，被稱為「窮人的高速公路」。原來富裕的台灣 ，有一條真正的「窮人的高速公路」，窮到連交通安全設施都闕如。

「窮人」聽來刺耳。全線通車前，交通部長林佳龍為西濱快正名，他說這條路是「CP值最高的幸福公路」，不只沒收費，以後也會結合地方觀光 ，讓大家南北自由行，促成地方經濟與觀光發展。

行政院長蘇貞昌嘴裡的西濱快，更不得了；德國「羅曼蒂克大道」差可比擬，至少要像「浪漫台三線」；要結合世界級濕地景觀、無形文化資產、不同樣態產業活動，打造世界獨特的公路品牌。

一條「幸福公路」，二個破碎家庭；車禍罹難者女兒悲呼「還我爸爸」。誰還在乎它的CP值？誰還在乎它的獨特品牌？(轉載自聯合報)