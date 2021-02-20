陪宴富商74次 前檢察長羅榮乾送監院調查

前檢察長羅榮乾，涉與富商餐宴74次，另收襯衫等禮物，法務部人審會決議將羅移送監察院調查。(本報資料照片)

監察院司法及獄政委員會昨表示，司法院移送六位與富商翁茂鍾有不當接觸的前法官卷宗，依情節分成四案，由不同監委調查；至於前監委高鳳仙曾調查過的「應華炒股案」調查報告當時未通過，因事涉重大，決議續行調查；司法院表示「尊重監察院職權」。

另外，法務部檢審會昨天認定，屏東、嘉義地檢署前檢察長羅榮乾與翁茂鍾餐宴74次，還收襯衫等禮物，有損司法信譽，決議將羅移送監察院調查。

羅榮乾以書面申辯自己問心無愧，因翁茂鍾是他台南同鄉，交情僅止於此，40多年來與翁見面次數寥寥可數，翁開設紡織廠以贈送襯衫為禮，基於友誼「總不好意思退回」，與翁沒有不當飲宴。

監察院去年9月通過彈劾 前公懲會委員長石木欽，公布多名司法檢調院高層涉與翁茂鍾不當接觸，要求行政院及司法院就涉案司法人員提出調查報告。

司法院人事審議委員會1月28日開會，決議前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村等六人有應受懲戒的必要，將相關卷證移送監察院。

由於案情複雜且卷宗龐大，監察院將採分組方式分頭調查。最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地院前法官蘇義洲等三人，曾審理翁茂鍾或其經營公司訴訟案件，與翁有不當往來，違失行為情節重大部分，因與石木欽前案中，審理翁茂鍾相關案件有密切關聯性，決議由原查案監委王美玉、高涌誠負責調查。

司法及獄政委員會表示，台南高分院前法官曾平杉、陳義仲、台南高分院前法官兼庭長林金村等三人，雖非翁茂鍾及其經營公司所涉訴訟案件承審法官，但與翁不當往來次數眾多，違失行為情節重大部分，決議另案調查，推舉監委張菊芳、趙永清、林郁容負責。

「應華炒股案」部分，翁茂鍾被台中高分院從8年改判4個月，因檢方未上訴定讞，監院同樣以查無違失作結論，但調查報告在委員會未通過，全案將重啟調查，推舉監委林國明、張菊芳、王麗珍、蘇麗瓊負責。

翁茂鍾涉及怡安公司炒作股票 的刑事案件，偵查期間除石木欽外，翁茂鍾也與調查局前經防處長秦台生密切接觸，該案移轉管轄與不起訴處分是否違法，決議推舉監委蔡崇義、王幼玲、葉宜津負責。