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監委之子涉性侵女同志 GPS露餡遭起訴

台灣新聞組╱綜合20日電
大學蔡姓副教授被控性侵遭檢方起訴。(翻攝自大學官網)
大學蔡姓副教授被控性侵遭檢方起訴。(翻攝自大學官網)

監委蔡崇義兒子、台南某大學蔡姓副教授被控性侵女同志，雙方經PTT聯誼網站結識，女方指控蔡第二次見面，藉故跟她回家聊天，趁睡覺時潛入房間性侵得逞；蔡否認性侵，辯稱雙方交往，還在台南各地約會，檢方依女方騎單車保留GPS軌跡，發現與蔡所言約會處所不符，月前依強制性交罪起訴蔡，全案由台南地院審理。

監院人士表示，蔡崇義與法界關係長期緊張，本屆又擔任司獄委員會召集人，而石木欽案、翁茂鍾其他案外案，正是該委員會業務範疇，因此就在昨天開會討論是否擴大清查之際，兒子三年多前的司法案件被曝光，格外引發聯想。

監院人士指出，蔡崇義擔任監委後，許多監院彈劾法官、檢察官案件都有參與調查，與另名監委高涌誠並列「司法官最頭痛人物」；去年6、7月監委人事審查之際，一度傳出蔡崇義內定監察院副院長，引發法界反彈，最終與副院長擦肩而過。

曾任台南高分院前法官的蔡崇義表示，兒子曾向他說過此事，表示是男女朋友感情訴訟，他相信兒子清白，兒子已經40歲了，感情問題應自行處理。至於是否認為事件曝光時間點過於巧合？蔡崇義不願多做揣測。

被害人指控，2017年5月間，她在PTT聯誼網站看到徵友文，留言聯繫後認識蔡姓副教授，雙方當了兩個月朋友，同年7月底首次碰面聊投資，沒想到第二次見面時，蔡藉故跟她回家繼續聊天，明知她是女同志，還趁她睡覺時潛入房間性侵得逞。事後，蔡還向她道歉請求原諒。

女方向朋友哭訴遭蔡姓副教授性侵，並把質問蔡留下的對話簡訊、醫院診斷書當證據，報警提告蔡涉及性侵。

蔡姓副教授指出，當初為找女友才上網貼文，兩天後被害人留言，兩人在當年5月見面並交往，6月放暑假後，他甚至天天膩在女方住處，幾乎是同居狀態，直到有次女方前伴侶闖入住處，他才知道女友是同志，最後不歡而散。

性侵 投資 彈劾

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