網紅無子宮能懷孕？醫師：若在腹腔妊娠會死人的

變性人可在無子宮狀態下受孕？專家表示，非常困難。

台灣 醫事司司長劉越萍表示，台灣確實有醫院在申請「子宮移植人體試驗」，但因這個議題還有倫理問題待討論，所以台灣沒有任何一家醫療院所的醫事人員可以執行子宮移植人體試驗。

劉越萍說，更讓她擔心的是，網紅口中的腹腔懷孕好像很安全，但這是錯誤訊息，腹腔懷孕就是子宮外孕，子宮外孕，就像有一團血管瘤在肚子裡面，一但破裂是會出人命的，「根本在鬼扯」。一般女性也會子宮外孕，在腹腔中會看到胚胎，這是危險的。高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部部長龍震宇說，若是在腹腔內懷孕，妊娠頂多十幾周，胚胎就會破掉、大出血，「這可是會死人的」，根本撐不到生子階段。

本報系聯合報報導，台中茂盛醫院院長李茂盛也說，移植子宮在台灣不合法、也沒這樣的技術，同時，卵巢也無法移植。茂盛醫院婦產科醫師林于翔則指出，目前移植子宮手術案例不多，且全為女性對女性。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫說，女性天生有可支撐子宮的強力韌帶，男性生理結構不同，想要子宮移植，「簡直是天方夜譚。」若變性人想懷孕完全不行嗎？賴宗炫表示，可以借卵或找代理孕母，但前提都是法規先行。

中國 時報引述外電報導，德國曾有一名「袋鼠男人」成功產下小孩，但其為變性人，且原本就是女兒身，變性後並未移除子宮，靠著他人捐贈的精子懷孕、生子，美國 亦有類似案例。