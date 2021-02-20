變性網紅自爆人體測試懷孕 網：怎可能 衛生局：荒誕

變性網紅「罔腰」19日在Instagram宣稱有高醫檢驗單並公布懷孕，但遭高醫否認。(取材自Instagram)

變性網紅「罔腰」在Instagram公布懷孕，男友也發文指是天價「人體測試」，且貼文提出疑似高醫檢驗單。高醫昨天否認，指無「罔腰」就診紀錄。高雄市衛生局認為「罔腰」的說法荒誕不經，原不介入調查，但貼文內容觸及「人體試驗」，將約談高醫及罔腰，如違反醫療法，最重可罰台幣25萬元。

本報系聯合報報導，「罔腰」江嘉文18日在Instagram宣稱懷孕還提及人體測試，手術只要開一個很小的口徑將胚胎放進，貼文一出，引發網友熱議，質疑變性的他沒有子宮怎麼懷孕？他公開的檢驗單標示「高醫」字樣，引發高醫駁斥，事後他又改口「沒提是哪家醫院」。

衛福部醫事司指出，台灣 並未核准子宮移植人體試驗，將介入調查，一旦屬實醫院及執行醫療人員將依「人體研究法」開罰。衛福部次長石崇良指出，若涉及醫療廣告、招攬，可能觸法，目前評估是過於誇大訊息，將觀察後續發展。

衛福部醫事司長劉越萍表示，台灣確實有醫院在申請「子宮移植人體試驗」，但因這個議題還有倫理問題待討論，目前台灣沒有任何一家醫療院所的醫事人員可以執行子宮移植人體試驗。

高雄檢方表示，人工生殖法規定嚴格，包括精卵來源不當或意圖從中營利，都可能觸法。網紅宣稱懷孕還不知真假，暫無法評斷疑似接受人工生殖的行為是否違法。

高醫婦產部主任龍震宇與生殖醫學科主任蔡英美表示，罔腰並無在高醫婦產科就醫紀錄，也沒做超音波檢查。

龍震宇說，高醫是南台灣第一個申請子宮移植研究案的醫院，但還沒有手術實例，更不可能有收費問題。蔡英美說，變性人若是雙性人且有子宮，理論上可借人工生殖來嘗試懷孕，「在台灣技術上可行，但法令還沒通過，所以罔腰講的事，在台灣應不會發生」。

「罔腰」前男友「鳳梨」（吳泓逸）也成被追問的對像，讓他實在受不了，透過Instagram無奈道「我只想好好靜靜的生活有很困難嗎？！」「鳳梨」很肯定罔腰是變性人，沒有子宮，不是雙性人，看她照片認為「凸肚是每天喝酒和吃太飽造成吧！」不太相信罔腰會懷孕。