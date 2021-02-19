監委之子、大學副教授涉性侵女同志 GPS軌跡定位露餡起訴

台南地檢署認女方嗜好騎單車而保留的GPS軌跡，與蔡所言約會處所不符，依強制性侵罪嫌將他起訴。(本報資料照片)

台南蔡姓大學副教授遭控性侵 女同志，3年前女方從PTT聯誼網站結識，雙方當了2個月的網友才碰面，兩人第二次相約見面時，蔡藉故跟她回家繼續聊，最後明知她是女同志，涉嫌趁她睡覺時潛入房間，性侵得逞而提告，蔡強調，雙方交往2個月，還在台南各地約會。然而，雙方各說各話，檢方依女方嗜好騎單車而保留的GPS軌跡，與蔡所言約會處所不符，依強制性侵罪嫌起訴。

案發後，蔡姓是副教授身分被起底，更是監委蔡崇義的兒子，副教授對外表示，相信清白就是清白，也相信事情很快水落石出。

女方指控，2017年5月間，她在PTT看到這則徵友文，留言連繫後認識蔡，雙方當了2個月的網友，才在7月底首次碰面聊投資 ，沒想到兩人第二次相約見面時，聊到凌晨，蔡藉故跟她回家繼續聊，最後明知她是女同志，還趁她睡覺時潛入房間，對她性侵得逞。

除了醫院診斷證明之外，女方找來受害後向朋友、前同伴侶哭訴遭大學副教授性侵的人證，以及她質問蔡所留對話簡訊佐證，當時蔡未反駁，並向她道歉請求原諒。

蔡在偵訊時指出，當初為找女友而上網貼文，2天後被害人回應留言，兩人隨即於5月底開始見面並展開交往，6月他放暑假後，甚至天天膩在她住處，幾乎是同居狀態；直到女方前伴侶在同年8月闖入住處，他才知道對方是女同志，最後不歡而散。

蔡否認有強制性侵之嫌，強調雙方約會足跡更遍布台南市各大餐廳、百貨公司及電影院 ，期間更發生10多次性關係。

然而，女方嗜好騎單車均保留的GPS軌跡，檢察官調閱其手機定位紀錄，與蔡所言，僅兩地相符外，完全沒去過蔡所指那些約會地點，因此不採信蔡所言兩人交往及到處約會趴趴走。