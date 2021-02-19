蜜袋鼯鬧學測 飼主考生扣3級分

一名考生攜帶蜜袋鼯進學測試場，因蜜袋鼯跳出寵物袋至某考生背上，而影響試場秩序，該案經考試委員決議扣減三級分。(記者侯永全／攝影)

大學學測將公布學測成績，今年有考生攜帶「蜜袋鼯」進試場，在應試過程中，跳到另一名考生身上，造成試場騷動，大考中心考委會昨決議，扣該考生該科成績三級分；此外，今年還有考生在考試結束後仍繼續作答，甚至還嗆監試人員「請扣我分」，考委會最後決議扣該考生該科五級分。

今年學測總計12萬8000多人報考，根據大考中心考委會統計，總計765人違規，其中以沒有攜帶有效證件最多，有451件，其次是考生應試時，手機 未完全關機等。

另也有考生在非選擇題答案券上作畫，甚至寫下不堪入目的字眼，還有考生帶佛經、窺視，或是手機放在其他考生包中卻鈴響，均遭大考中心扣一至三級分不等。

值得注意的是，今年學測首日，一名中山女高學生應考時被蜜袋鼯「爬上身」，大考中心主任周兆民說，這是首例，考區建議加重扣分或扣減該節全部成績，但事發後飼主就離場，僅在考場應試60分鐘，考服處建議扣減該節成績三級分，經考委會委員無記名投票 後，確定將扣減該科三級分。

此外，今年有考生在自然科考試時間結束後，仍繼續作答，還說「請扣我分」。考服處認為違規情節重大，也有委員憂心，若考生知道持續作答幾分鐘就換算扣多少分會形成負面誘因，建議扣減該節全部成績，最後經全體委員無記名投票決議扣該科五級分。